НБУ предупреждает о мошенниках, привлекающих депозиты под 33% годовых
Нацбанк просит правоохранителей расследовать деятельность ООО "Роялстендард".
Национальный банк Украины обратился к правоохранителям с просьбой расследовать деятельность компании Royal Standard по привлечению средств вкладчиков по завышенным ставкам - под 24-33% годовых в гривне и 18-22% - в долларах.
Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка в Фейсбуке.
"Напомним, НБУ не предоставляет лицензий на привлечение депозитов или кредитование структурам, которые не имеют статуса банка. В то же время компания не получала таких лицензий и у других регуляторов финансового сектора - Нацкомфинуслуг и НКЦБФР. Более того, ООО "Роялстендард" вообще не имеет статуса финансового учреждения. То есть компания по закону не может привлекать депозиты и выдавать кредиты", - подчеркивается в сообщении.
В ООО "Роялстендард" предлагали вкладчикам вносить наличные средства непосредственно в офисе компании или перечислять их на банковский счет, а проценты обещали начислять на банковскую карточку, реквизиты которой указывались в договоре. В качестве гарантии такого "депозита" с вкладчиком заключался договор залога прав на движимое/недвижимое имущество, по которому вкладчику передался залог вдвое больше стоимости депозита.
В Нацбанке призвали граждан тщательно и внимательно относиться к любым организациям, которые предлагают разместить у себя вклады или готовы кредитовать.
"Необходимо проверять их официальную регистрацию, лицензии и условия предлагаемых сделок", - подчеркивается в сообщении.
Напомним, в марте государственный "Ощадбанк" обнаружил мошеннический фишинговый сайт oschadbk.com, который почти полностью дублирует официальный сайт банка. На нем разместили мошенническую копию онлайн-банкинга, цель которого - выманить реквизиты платежных карт.
В апреле "Ощадбанк" нашел второй мошеннический сайт-клон.
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