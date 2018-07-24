Нацбанк может повысить учетную ставку в сентябре

Национальный банк рассматривает вопрос повышения учетной ставки в сентябре.

Об этом говорится в итогах дискуссии членов комитета монетарной политики НБУ.

«Члены КМП согласились, что в случае дальнейшего роста вероятности реализации указанных рисков или появления новых рисков для снижения инфляции и для макрофинансовой стабильности Национальный банк может продолжить повышение учетной ставки до уровня, необходимого для возвращение инфляции к установленным целям», — говорится в сообщении.

Правление НБУ по итогам заседания комитета 12 июля приняло решение повысить учетную ставку до 17,5% с 17%, хотя большинство членов комитета (пять из девяти) высказывалось за более радикальное повышение – до 18%.

«Повышение учетной ставки на 100 базисных пунктов будет достаточным для нивелирования факторов инфляционного давления и возврата инфляции в пределы целевого диапазона в 2019 году. Кроме того, такое повышение будет способствовать усилению доверия к инфляционным целям и улучшению ожиданий», — аргументировали свое решение члены комитета.

Вместе с тем три члена комитета выступили за повышение учетной ставки на 50 б. п., один — за сохранение на прежнем уровне.