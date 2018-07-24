Суд снял арест с имущества отца экс-главы Нацбанка Сергея Арбузова

У суда недостаточно доказательств, что недвижимость приобретена незаконно или за незаконные доходы.

Печерский районный суд Киева снял арест с жилого дома и двух земельных участков отца бывшего исполняющего обязанности премьер-министра, экс-главы Национального банка Сергея Арбузова Геннадия.

Об сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.

Суд снял арест с жилого дома площадью 415,9 кв. м и земельных участков по 0,1158 га каждый.

По мнению суда, на данный момент отсутствуют основания считать, что отец Арбузова приобрел данное имущество незаконным путем и оно получено за счет доходов от совершенного преступления.

Напомним, арест на недвижимость был наложен в феврале 2016 года. В июне суд Европейского Союза отменил санкции против Арбузова.