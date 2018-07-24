Государство возместило 210 млн гривен участникам программы "теплых кредитов"

Госэнергоэффективность возместила расходы населению и ОСМД, которые утеплили дома или поставили твердотопливные котлы.

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины возместило населению в течение этого года более 210 млн грн за "теплые кредиты". Об этом сообщат пресс-служба агентства.

"В 2018 году участникам программы "теплых кредитов" возмещено более 210 млн грн, а с начала действия программы в октябре 2014 года - более 2 млрд гривен", - сказано в сообщении.

В текущем месяцев населению и ОСМД было возмещено 105 млн грн за участие в правительственной программе "теплые кредиты". Наибольшую сумму компенсаций - 70 млн грн - получили домохозяйства, которые покупали энергоэффективные материалы для утепления частных домов. Более 32 млн грн выплачено ОСМД, которые привлекали "теплые кредиты" на утепление многоэтажек. Также более 2 млн грн перечислено тем семьям, которые установили твердотопливные котлы.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития предоставит Украине 5,7 млн евро в рамках программы финансирования энергоэффективности в жилом секторе.