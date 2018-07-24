Фигуранту одесского "дела Краяна" вернули почти 100 млн гривен с процентами

Компания ООО "Девелопмент элит" получила на 7 миллионов больше, чем арестовали.

Фигуранту одесского "дела Краяна" вернули почти 100 млн гривен с процентами
Фото: arma.gov.ua

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выполнило решение апелляционного суда столицы и вернуло почти 100 миллионов гривен компании, которая фигурирует в так называемом "деле Краяна".

Всего агентству, напоминает Думская, передали 185 млн, которые Одесский горсовет выделил на приобретение бывшего админздания завода, чтобы разместить в нем "Европейскую мэрию". Средства эти были арестованы на основании постановления следственного судьи Соломенского районного суда города Киева в рамках уголовного производства, которое расследует НАБУ.

В апреле сего года аппелляционный суд Киева отменил арест части данной суммы - 92 млн 340 тысяч 718 грн.

"В связи с этим агентство вернуло на текущий счет владельца денежные средства в сумме около 100 миллионов гривен", - говорится в сообщении АРМА.

Деньги вернули с существенным довеском: арестованные активы были размещены на депозитном счете в "Ощадбанке" под проценты, которые соответствуют учетной ставке НБУ. В результате фигурант дела, компания ООО "Девелопмент элит" (именно она продала мэрии Одессы здание по завышенной цене), получила на 7 миллионов больше, чем арестовали.

Напомним, в деле о махинациях с заводом "Краян" обвиняемыми являются мэр Одессы Геннадий Труханов и его зам.


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