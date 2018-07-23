Луценко пообещал наказать "наезжающих", которые изъяли 1200 устриц на устричной ферме в Николаевской области

Компания "Устрицы Скифии" основана частным предпринимателем из Киева.

Правоохранители изъяли 1200 устриц, принадлежащих компании "Устрицы Скифии", которая организовала устричную ферму в Николаевской области.

Об этом сообщают НикВести со ссылкой на источник в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины.

В пятницу, 20 июля, инспекторы областного управления государственного агентства рыбного хозяйства вместе с сотрудниками управления защиты экономики в Николаевской области прибыли на территорию устричной фермы "Устрицы Скифии" в селе Червоноукраинка Березанского района. Правоохранители составили на предпринимателя административный протокол по статье 164 "Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности", а рыбинспекторы изъяли 1200 устриц.

Фото: Facebook/Устрицы Скифии

По словам источника, относительно предпринимателя не вносились какие-либо сведения в Единый реестр досудебных расследований. Уголовное производство не открыто. При этом изъятые 1200 устриц уже пришли в негодность из-за ненадлежащих условий хранения.

Глава Березанской районной государственной администрации Сергей Танасов в комментарии изданию подтвердил информацию о том, что полицейские и рыбинспекторы пришли к частному предпринимателю в селе Червоноукраинка. Тем временем на сайте Госагентства рыбного хозяйства отсутствует какая-либо информация об изъятии устриц у предпринимателя в Николаевской области.

Фото: Facebook/Устрицы Скифии

Владелец компании "Устрицы Скифии" Андрей Пигулевский рассказал изданию, что инспекторы изъяли устрицы из-за того, что им не подошли сертификаты в электронном виде.

Генеральный прокурор Юрий Луценко посоветовал владельцам компании "Устрицы Скифии" обратиться к нему из-за случая с изъятием у них продукции со стороны инспекторов рыбного хозяйства.

"Если это правда - пускай владельцы немедленно пишут заявление на мое имя. Если у них есть лицензия, и нет контрабанды - помогу наказать "наезжающих"", - написал Луценко Facebook.