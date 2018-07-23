Больница в Калуше пыталась получить финансирование за поддельные декларации пациентов

44 тыс. деклараций были заполнены от руки и не содержали подписи пациентов.

В Калуше центр первичной медпомощи подал декларации без подписей пациентов, чтобы получить деньги.

С целью получения выплат от Министерства охраны здравоохранения Украны в Калуше (Ивано-Франковская область), больница подала неподтвержденные декларации пациентов о подписании договоров с семейными врачами. Об этом сообщил председатель Национальной службы здравоохранения (НСЗУ) Олег Петренко на своей странице в Фейсбуке.

Служба уже заключила 161 договор с заведениями, предоставляющими первичную помощь. Однако в одном случае выплаты еще не начались.

"Это вынужденный шаг. В центре первичной медико-санитарной помощи города Калуш внесли в электронную систему здравоохранения 44 тысячи деклараций за 15 дней. Это означает, что процесс внесения происходил непрерывно 24 часа в сутки. Лишь 40 секунд на каждую декларацию", - отметил Петренко.

Это насторожило службу здоровья, что привело к более тщательной проверке деклараций. Так как по статистике пациенты предпочитают подтверждать свои данные через СМС-сообщения, проверяющие удивились, обнаружив, что калушские декларации подтверждены документами, удостоверяющими личность (обычно таких 3-4%), и не подтверждены через мобильные телефоны пациентов.

Нацслужба здоровья приостановила выплаты этому центру до выяснения ситуации."К сожалению, оказалось, что заведение вносило данные в систему на основании деклараций неутвержденной формы, которые были заполнены от руки. Вместо того, чтобы делать это в электронной системе, как того требует закон. На части этих "деклараций" вообще нет подписей пациентов. Номера деклараций, которые автоматически должна присваивать система, вписанные в декларацию вручную", - пояснил глава службы здоровья.

Декларация составленная с нарушением порядка не может быть оплачена.Напомним, 16 июля 2018 года сообщалось, что Минздрав внес изменения в Порядок выбора врача, отменив обятельное копирование документов пациента.