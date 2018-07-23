АМКУ проверит причины резкого повышения цен на сжиженный газ

За прошедшую неделю цена топлива выросла на 54 копейки за литр.

Антимонопольный комитет Украины проверит действия участников рынка сжиженного газа на соответствие конкурентному законодательству ввиду резкого повышения розничных цен на сжиженный газ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В случае выявления на рынке антиконкурентных согласованных действий или других нарушений законодательства о защите экономической конкуренции комитет примет соответствующие меры", - отмечают в пресс-службе.

По данным мониторинга консалтинговой группы "А-95" (Киев), средняя розничная цена сжиженного газа в Украине за неделю с 16 по 23 июля повысилась на 54 коп. / литр - до 14,05 грн / литр.

Напомним, Антимонопольный комитет 12 апреля начал рассмотрение дела, которое касается создания препятствий в расследовании сговора на рынке бензина и дизельного топлива со стороны Нефтегазовой ассоциации Украины.

Ранее, осенью 2017 года, АМКУ оштрафовал операторов АЗС на 41 млн грн за согласованное повышение цен на сжиженный газ.