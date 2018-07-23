АМКУ проверит причины резкого повышения цен на сжиженный газ

За прошедшую неделю цена топлива выросла на 54 копейки за литр.

АМКУ проверит причины резкого повышения цен на сжиженный газ
Фото: drive2.ru

Антимонопольный комитет Украины проверит действия участников рынка сжиженного газа на соответствие конкурентному законодательству ввиду резкого повышения розничных цен на сжиженный газ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В случае выявления на рынке антиконкурентных согласованных действий или других нарушений законодательства о защите экономической конкуренции комитет примет соответствующие меры", - отмечают в пресс-службе.

По данным мониторинга консалтинговой группы "А-95" (Киев), средняя розничная цена сжиженного газа в Украине за неделю с 16 по 23 июля повысилась на 54 коп. / литр - до 14,05 грн / литр.

Напомним, Антимонопольный комитет 12 апреля начал рассмотрение дела, которое касается создания препятствий в расследовании сговора на рынке бензина и дизельного топлива со стороны Нефтегазовой ассоциации Украины.

Ранее, осенью 2017 года, АМКУ оштрафовал операторов АЗС на 41 млн грн за согласованное повышение цен на сжиженный газ.


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