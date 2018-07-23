Amazon может стать первой компанией стоимостью 1 триллион долларов

Аналитики давно строят прогнозы, какая и с двух компания Apple или Amazon первой станет оцениваться в 1 триллион долларов.

Рыночная стоимость «яблочного» производителя, в мае текущего года составляла $934 млрд, а Интернет-ритейлер оценивался в $780 млрд. На данный момент лидером по-прежнему остается Apple с капитализацией в $933 млрд, за ней следует Amazon, уже достигнув капитализации $894 млрд.

В течении последнего года стоимость акций Apple увеличилась на 26,7%, у Amazon – на 79,2%. В нынешнем году Amazon опередила Alphabet и сместилась на второе место по капитализации. Теперь Alphabet занимает третье место с рыночной стиомостью в $835 млрд. Таким образом, интернет-ритейлер имеет все шансы стать крупнейшей компанией мира, чья стоимости будет составлять колоссальные 1 000 000 000 000 долларов.

История Amazon

Американская компания Amazon.com была создана в 1994 году предпринимателем Джеффом Безосом, в 1996 году начал работать сайт. В настоящий момент Amazon является крупнейшим в мире интернет-ритейлером и охватывает 34 категории товаров, включая электронные книги, бытовую электронику, детские игрушки, пищевые продукты, хозяйственные товары, спортивные товары и многое другое. Генеральный директор и создатель Amazon, Джефф Безос, является богатейшим человеком в истории, состояние которого превышает $150 млрд.