«Укрпошта» отдаст первый этаж киевского Главпочтамта в аренду интернет-супермаркету

«Укрпошта» отдаст первый этаж киевского Главпочтамта площадью 1510 м^2 в аренду. Главным критерием при выборе арендатора будет его вид деятельности — в компании хотят, чтобы им стал «мультибрендовый интернет-супермаркет». Об этом сообщает директор по управлению имуществом и инфраструктурой компании Дмитрий Сенниченко на своей странице в Facebook. Соответствующий тендер есть также в системе ProZorro.Sale, пишут AIN.UA

Дополнительное условие к арендатору от «Укрпошта» — контракт с почтовым оператором на доставку товара. Сенниченко отметил, что «Укрпошта» идет на такой шаг в рамках проекта «повышения эффективности использования площадей». Проект подразумевает передачу в аренду не только свободных помещений, но и пересмотр «функционального использования» уже занятых площадей по всем 5500 зданиям и сооружениям «Укрпошта».

Первый этаж Главпочтамта имеет собственный вход с Майдана независимости, централизованное водоснабжение и отопление. Сенниченко подчеркивает, что компания не гонится за прибылью и сознательно ограничивает критерий вида деятельности потенциального арендатора:

Мы ограничили виды деятельности в данном помещении, исключив азартные игры и рестораны-бары, а также финансовые и почтовые услуги, потому что мы сами — финансовые и почтовые услуги.

Минимальная стоимость аренды — 760 000 грн/мес. Срок действия договора составит 60 месяцев.