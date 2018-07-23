?Суд отменил результаты тендера АМПУ на 712 млн гривен

Суд подтвердил сомнительность договора с "Техморгидростроем".

Хозяйственный суд Киева 18 июля по иску Национального антикоррупционного бюро признал недействительным договор по предоставлению услуг по дноуглублению в морских портах Украины на сумму 712 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении НАБУ.

Бюро обратилось в суд еще в марте 2017 года. Основанием для иска стали материалы, полученные детективами в ходе осуществления под процессуальным руководством прокуроров досудебного расследования в уголовном производстве по факту завладения в 2015-2016 годах средствами АМПУ во время проведения процедур государственных закупок, заключения и исполнения договоров с "Техморгидростроем Николаев" о предоставлении услуг по дноуглублению подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов.

НАБУ утверждает, что в результате признания договора недействительным предупреждены перечисления в пользу предприятия "Техморгидрострой Николаев" около 395 млн гривен и нанесение государственному предприятию "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) ущерба на сумму около 146 млн гривен.

В ходе частичного исполнения указанного договора исполнителем завышена стоимость услуг и нанесен ущерб на сумму 118 млн гривен.

Напомним, на протяжении 2015-2016 годов ГП "АМПУ" осуществило ряд закупок услуг на дноуглубление подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов. По результатам торгов, в частности, были заключены два договора с ООО "Техморгидрострой Николаев". Госпредприятие заказало работы, проигнорировав замечания Госфининспекции о незаконности тендера.

Бывшего руководителя АМПУ Андрея Амелина и еще шестерых человек собираются судить по данному делу.