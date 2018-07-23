РАЭС начала сверхпроектную эксплуатацию энергоблока №3

В декабре 2017 года он отслужил 30-летний проектный срок.

?РАЭС начала сверхпроектную эксплуатацию энергоблока №3
Фото: rnpp.rv.ua

Ровенская атомная электростанция 23 июля подключила к сети энергоблок №3, который находился на планово-предупредительном ремонте с декабря 2017 года.

Об этом говорится на сайте станции.

Третий блок Ровенской атомной электростанции в декабре 2017 года отслужил 30-летний проектный срок, но на прошлой неделе срок его эксплуатации продлили еще на 20 лет с условием проверки через 10 лет.

По состоянию на 8:00 в работе находятся три энергоблока Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 1450 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

В целом по Украине работают 11 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На блоке №4 Запорожской АЭС – 135 сутки среднего планового ремонта, на блоке №5 Запорожской АЭС – 71 сутки среднего планового ремонта, на блоке №4 Ривненской АЭС – 16 сутки капитального планового ремонта, на блоке №1 Южно-Украинской АЭС – 6 сутки среднего планового ремонта.

РАЭС расположена на северо-западе Ровенской области. На станции эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт, построенные в 1980-1981, 1986 и 2004 годах. В 2017 году научно-технический совет НАЭК "Энергоатом" утвердил технико-экономический анализ проекта строительства энергоблока №5. Предполагается, что это будет первый энергоблок несоветской разработки.


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