РАЭС начала сверхпроектную эксплуатацию энергоблока №3
В декабре 2017 года он отслужил 30-летний проектный срок.
Ровенская атомная электростанция 23 июля подключила к сети энергоблок №3, который находился на планово-предупредительном ремонте с декабря 2017 года.
Об этом говорится на сайте станции.
Третий блок Ровенской атомной электростанции в декабре 2017 года отслужил 30-летний проектный срок, но на прошлой неделе срок его эксплуатации продлили еще на 20 лет с условием проверки через 10 лет.
По состоянию на 8:00 в работе находятся три энергоблока Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 1450 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.
В целом по Украине работают 11 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На блоке №4 Запорожской АЭС – 135 сутки среднего планового ремонта, на блоке №5 Запорожской АЭС – 71 сутки среднего планового ремонта, на блоке №4 Ривненской АЭС – 16 сутки капитального планового ремонта, на блоке №1 Южно-Украинской АЭС – 6 сутки среднего планового ремонта.
РАЭС расположена на северо-западе Ровенской области. На станции эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт, построенные в 1980-1981, 1986 и 2004 годах. В 2017 году научно-технический совет НАЭК "Энергоатом" утвердил технико-экономический анализ проекта строительства энергоблока №5. Предполагается, что это будет первый энергоблок несоветской разработки.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
23.07.2018 13:42