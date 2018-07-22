Из-за политики Трампа мировая экономика оказалась под ударом, - МВФ

Повышение пошлин на импортные товары со стороны США серьезно повлияет на глобальный экономический рост.

Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в докладе, подготовленном для встречи G20 в Буэнос-Айресе, пишет Сегодня.

По расчетам Лагард, согласно наихудшим сценариям, торговая война, которую развязывает администрация президента США Дональда Трампа, снизит мировой ВВП на 0,5%.

Глава МВФ рассказала об угрозе снижения глобального ВВП на следующий день после того, как Трамп пообещал новое повышение тарифов на 500 млрд китайского импорта в США. Перед этим США ввели дополнительные таможенные начисления для китайской продукции на сумму 34 млрд долларов.

Как известно, Министерство торговли США 31 мая объявило о введении пошлин на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и Европейского Союза. Размер пошлин – 25% для стали и 10% для алюминия. Уже 1 июня эти ставки начали действовать. Под ответные меры Евросоюза попала не только металлургическая продукция, но и сельскохозяйственные товары на сумму в 2,8 млрд евро в год.

Во Франции заявили, что торговая война США и Европы уже идет, но ЕС будет ждать первых шагов по разрешению ситуации от Вашингтона.

«Все в «Большой двадцатке» понимают, что торговая война – реальность, и здесь есть риск для мирового роста. … В этой торговой войне будут только проигравшие. Она разрушит рабочие места и пагубно отразится на экономическом росте», – заявил глава французского Минфина Брюно ле Мэр.

 


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