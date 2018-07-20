ГПУ расследует денежные махинации почти на 1 млрд гривен. Фигурируют «Киевстар», «Нова Пошта» и другие

Аутстаффинг — это вывод персонала за штат компании. При такой форме организации труда, персонал заключает договоры с посредником, а не с компанией, являющейся реальным работодателем и заказчиком услуг. Организация-аутстаффер должна заниматься выплатой заработной платы, налогов, следить за исполнением трудового законодательства. Фактически, она предоставляет сотрудников в аренду. , пишут AIN.UA

По информации ГПУ, в течение 2014-2018 годов «Промоушн Аутсорсинг» и «Промоушн Стафф» получили за подобные услуги свыше 1,5 млрд. Но вместо реального найма исполнителей, работников трудоустраивала компания-заказчик. В заключении суда это квалифицируется следующим образом:

Неустановленными лицами внедрен противоправный механизм по предоставлению крупнейшим бюджетообразующим предприятиям страны, в т.ч. с иностранным капиталом, […] услуг по незаконному выводу денежных средств за рубеж и уклонению от уплаты налогов и обязательных платежей.

Согласно заключению Исследовательского информационно консультационного центра, махинации обошлись бюджету в 955 млн.

Еще одним определением Днепровский райсуд позволил ГПУ получить временное разрешение на изъятие документов Госказначейства, «Альфа-Банка», «УкрСиббанка», «Райффайзен Банка Аваль», связанных с движением денежных средств по счетам «Промоушн Аутсорсинг» и «Промоушн Стафф». Прокуратура также получит доступ к данным по транзакциям.

Ранее в Facebook-сообществе профсоюзной организации «Киевстар» уже упоминалось активное использование аутстаффинга. Его якобы использовали для сокращения издержек. В один момент сотруднику сообщали о «тяжелых временах в стране» и сокращении, но предлагали альтернативу — переход на работу в компанию ТОВ «Брейн Сорс Інтернешнл». В посте указано:

Конечно, название такой компании не суть, завтра она может превратиться в другую, с другим названием. Когда-то она, например, называлась ТОВ «Промоушн Аутсорсинг».

Обязанности, местоположение офиса и должности не менялись, зато ухудшались условия труда. В частности, активисты профсоюза упоминали:

возможное снижение заработной платы;

отсутствие бонусов (доплата на обеды и оздоровительная помощь);

отсутствие поощрений и помощи при рождении ребенка, выходе на пенсию, смерти родственников и так далее;

отсутствие медицинской страховки;

заключение трудового договора на год с последующей возможность переоформления.

Сообщалось, что по состоянию на середину февраля количество «арендованных» сотрудников могло достигать 1000-1500 человек, на такую форму работы перешли целые подразделения. Аналогичная ситуация, но с переходом персонала в компанию ТОВ «ВимпелКом Глобал Сервісиз Україна», описывалась профсоюзом и в 2017 году.

В своем сообщении представители «Нова Пошта» сообщили, что юристы компании анализируют отношения с «Промоушн Аутсорсинг» и добавили, что в период с 1.01.2017 до 30.06.2018 компания уплатила 3,294 млрд гривен налогов и сборов в бюджет.