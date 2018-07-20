"Днепразот" возобновил выпуск жидкого хлора

Хлорную группу цехов запускают в работу.

"Днепразот" возобновил выпуск жидкого хлора
Фото: imvest.com.ua

Завод "Днепразот" решил возобновить выпуск жидкого хлора.

Об этом говорится на сайте предприятия.

В настоящее время на предприятии закончены подготовительные работы к включению производства хлорной группы цехов. В ближайшее время ожидается выпуск первой продукции (жидкого хлора, гипохлорита натрия, каустической соды, кислоты соляной).

Напомним, жидкий хлор используется водоканалами для обеззараживания питьевой воды, в Украине его производит только "Днепразот", но с 15 июня завод прекратил выпускать и отгружать жидкий хлор водопоставляющим предприятиям.

Во время заседания Верховной Рады 13 июля премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что вопрос с поставками хлора будет решен, но не смог гарантировать возобновление работы "Днепразота".

После этого на "Днепразоте" заявили, что готовы возобновить выпуск жидкого хлора в случае повышения цен на него.

20 июля Служба безопасности Украины начала проверку действий должностных лиц завода "Днепразот" из-за ситуации с жидким хлором.


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