ЕБРР выделил Украине еще €250 млн на финансирование проектов «зеленой» энергетики

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил новую программу финансирования альтернативной энергетики в УкраинеUSELF-III. Она пришла на смену оригинальной USELF, запущенной в 2009 году, пишут AIN.UA.

Действие USELF, в рамках которой распределили около €100 млн, истекло 30 июня 2008 года. Сообщается, что по ее итогам, профинансировали проекты суммарной мощностью свыше 150 мВт. Выделение €250 млн в рамках нового этапа сотрудничества совет директоров банка утвердил на заседании 18 июля.

В ЕБРР отметили, что несмотря на развитие «зеленого» сектора в Украине, его доля в структуре энергопроизводства мала — около 1,5%. Между тем, Национальный план действий по возобновляемой энергетике, утвержденный в октябре 2014 года, предусматривает увеличение этой доли до 11% к 2020 году. Мировым лидером, по данным Всемирного банка, к 2022 году станет Дания. Страна намерена получать 69% электроэнергии из возобновляемых источников.

ЕБРР выделил Украине еще €250 млн на финансирование проектов «зеленой» энергетики

Прогнозированные лидеры рынка возобновляемой энергетики. Источник: Всемирный банк

В число инициатив, которые финансирует USELF, входят проекты по биогазу, использованию свалочных газов, проекты с использованием биомассы, малые гидроэлектростанции, ветровые и солнечные системы. В программе за 2009 год, сумма кредита составляла от €1 до €15 млн, срок погашения — до 12 лет.

К проектам и девелоперам выставляют требования. От инициатив требуют обеспечения снижения выброса парниковых газов, использования зарекомендовавших себя технологий, соответствий экологическим нормам и финансовой жизнеспособности. Застройщики должны находиться в частной собственности и быть резидентами Украины, иметь кредитную историю и надежную финансовую структуру, соответствовать экологическим требованиям.

Процедура участия проекта следующая: подача заявки ? утверждение ? подписание соглашения о намерениях с ЕБРР ? изучение технологических аспектов проекта ? решение о выдаче кредита ? выполнение и мониторинг проекта. Для связи предприниматели могут обращаться в офис ЕБРР в Киеве.

В документах об утверждении USELF-III также сообщается, что банк поддержит Украину во внедрении нового механизма помощи, с ожидаемым использованием конкурентных аукционов.


Михаил Сапитон, AIN


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