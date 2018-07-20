Одну из электронных площадок ProZorro "отжали" у владельца

Организатора преступления собираются судить.

Имущество ООО "Госзакупки.Онлайн", которое является одной из электронных площадок ProZorro, арестовано по делу о незаконному изменению владельца.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева в фейсбуке.

Следователи установили, что у одного из совладельцев "отжали" его 50%-ную долю в компании. В судебном реестре говорится, что 3 октября 2017 года в одной из нотариальных контор Киева путем нанесения телесных повреждений бизнесмена заставили подписать фиктивный договор купли-продажи доли в ООО "Госзакупки.Онлайн".

Через месяц эту долю разбили на две 25%-ные, который оформили на подставных лиц.

Согласно реестру юридических лиц совладельцами ООО "Госзакупки.Онлайн" являются Василий Кольга (50%), Галина Галаган (25%) и Светлана Савицкая (25%). Последние две вошли в число участников ООО в ноябре 2017 года, приобретя долю Ашота Погосяна, который в свою очередь в октябре 2017 года приобрел долю Михаила Мукерии.

Прокуратура сообщила, что организатору преступления сначала сообщили о подозрении по ч.4. ст.189 Уголовного кодекса (вымогательство), а после обысков в его квартире - еще и по ч.1 ст.263 и ч.1 ст.263-1 Уголовного кодекса (хранение боеприпасов и переработка огнестрельного оружия).

К 20 июля досудебное расследование завершено, подозреваемому предоставлены материалы уголовного материала.

На имущество ООО "Госзакупки.Онлайн" по решению суда наложен арест, но угрозы работе системе публичных закупок ProZorro это не представляет.

Соучастник преступления, который непосредственно бил и запугивал пострадавшего, объявлен в розыск. По оперативным данным, он скрывается в РоSSии.

Другие участники сговора находятся под следствием.