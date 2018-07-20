Киевлян предупредили об отключении электроэнергии и горячей воды
Жители Киева с 1 августа этого года могут остаться без горячей воды, если до этого времени не будет решен вопрос правопреемственности долгов Киевэнерго перед Нафтогазом Украины.
Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев, передает
По его словам, это связано с тем, что коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго 1 августа должно получить в управление генерирующие объекты столицы ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Однако, Нафтогаз отказывается заключать договор на поставки газа компании, пока она не признает правопреемственность долгов Киевэнерго.
«Объекты ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 кроме тепла производят электроэнергию, и вопрос снабжения этих объектов газом является очень актуальным. Если вопрос не решится, могут быть перебои с электроснабжением», – отметил Пантелеев.
По его словам, сейчас 7 тыс. домов находятся без горячего водоснабжения. Часть из них – из-за гидравлических испытаний, но если вопрос не будет решен, то город будет без горячей воды, кроме зоны обслуживания Дарницкой ТЭЦ.
Он отметил, что с 1 августа могут начаться перебои с электроснабжением, а также существует угроза срыва отопительного сезона.
Также Пантелеев сообщил, что задолженность Киевэнерго перед Нафтогазом включает в себя около 1,2 млрд грн начисленных штрафов и пени.
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