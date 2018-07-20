Киевлян предупредили об отключении электроэнергии и горячей воды

Жители Киева с 1 августа этого года могут остаться без горячей воды, если до этого времени не будет решен вопрос правопреемственности долгов Киевэнерго перед Нафтогазом Украины.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев, передает УНИАН.

По его словам, это связано с тем, что коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго 1 августа должно получить в управление генерирующие объекты столицы ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Однако, Нафтогаз отказывается заключать договор на поставки газа компании, пока она не признает правопреемственность долгов Киевэнерго.

«Объекты ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 кроме тепла производят электроэнергию, и вопрос снабжения этих объектов газом является очень актуальным. Если вопрос не решится, могут быть перебои с электроснабжением», – отметил Пантелеев.

По его словам, сейчас 7 тыс. домов находятся без горячего водоснабжения. Часть из них – из-за гидравлических испытаний, но если вопрос не будет решен, то город будет без горячей воды, кроме зоны обслуживания Дарницкой ТЭЦ.

Он отметил, что с 1 августа могут начаться перебои с электроснабжением, а также существует угроза срыва отопительного сезона.

Также Пантелеев сообщил, что задолженность Киевэнерго перед Нафтогазом включает в себя около 1,2 млрд грн начисленных штрафов и пени.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
На границе с Польшей пограничники нашли имитаторы следов лосяНа границе с Польшей пограничники нашли имитаторы следов лося
ЕБРР выделил Украине еще €250 млн на финансирование проектов «зеленой» энергетикиЕБРР выделил Украине еще €250 млн на финансирование проектов «зеленой» энергетики
Украина проиграла апелляцию по делу о захвате "Укртатнефти"Украина проиграла апелляцию по делу о захвате "Укртатнефти"
Госказначейство перевело первые 244 млн гривен больницам, подписавшим декларации с пациентамиГосказначейство перевело первые 244 млн гривен больницам, подписавшим декларации с пациентами
"Нафтогаз" предложил резко снизить цену транзита роSSийского газа"Нафтогаз" предложил резко снизить цену транзита роSSийского газа
Блок рекламы


Похожие новости
Хлор для очистки воды подорожал в два раза из-за остановки завода КоломойскогоХлор для очистки воды подорожал в два раза из-за остановки завода Коломойского
Киев полностью обеспечен хлором для обеззараживания питьевой воды, - "Киевводоканал"Киев полностью обеспечен хлором для обеззараживания питьевой воды, - "Киевводоканал"
"Киевводоканал" заявил об угрозе поставок питьевой воды в Украине"Киевводоканал" заявил об угрозе поставок питьевой воды в Украине
«Юнистрим» продолжает обслуживать денежные переводы в Украину в обход санкций
У киевлянина украли биткоины на 68 млн гривенУ киевлянина украли биткоины на 68 млн гривен
Киевляне получат одну квитанцию за все коммунальные услугиКиевляне получат одну квитанцию за все коммунальные услуги
Мэрия Киева выдвинула ультиматум "Нафтогазу" из-за горячей водыМэрия Киева выдвинула ультиматум "Нафтогазу" из-за горячей воды
В следующем году тарифы на воду для киевлян могут поднять еще на 50%В следующем году тарифы на воду для киевлян могут поднять еще на 50%
Киевлянин с поддельным паспортом забрал 200 тыс. грн из лопнувшего банка вместо крымчанкиКиевлянин с поддельным паспортом забрал 200 тыс. грн из лопнувшего банка вместо крымчанки
Уже с июля 2018 года украинцы смогут менять поставщика электроэнергии
Последние новости
Подгружаем последние новости