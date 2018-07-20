"Нафтогаз" отверг возможность мирового соглашения с "Газпромом" по уже принятым решениям Стокгольмского суда

Третий иск компания готова отозвать за $12 млрд.

"Нафтогаз" не будет заключать мировые соглашения с "Газпромом" по уже принятым решениям Стокгольмского арбитража.

Об этом сообщил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в фейсбуке.

"Как мы сказали "Газпрому" на трехсторонней встрече, мировое соглашение по уже принятым арбитражем решениям невозможно. Это даже противоречит сути мировых соглашений - нужно было о них договариваться до принятия окончательного решения арбитражем. А сейчас уже поздно просить "мировое соглашение" по этим спорам. "Газпром" должен заплатить нам по решениям арбитража 2,56 млрд долларов, плюс уже 75 млн долларов процентов, а также компенсировать расходы на принудительное взыскание", - написал он.

Пока эти деньги не будут получены, "Нафтогаз" планирует продолжать принудительное взыскание активов "Газпрома" по всему миру.

"Никто решение арбитража не отменял и не останавливал. Апелляционный суд Швеции временно приостановил только принудительное взыскание и только на территории Швеции. Мы рассчитываем, что и это ограничение будет снято в ближайшее время. "Газпром" прекрасно это понимает. Также они понимают все риски для себя от невыполнения решения арбитража. Именно поэтому они и попросили на трехсторонней встрече, чтобы мы прекратили арестовывать их активы. На что им было сказано твердое "нет", - написал Витренко.

"Нафтогаз" подал еще один иск в Стокгольмский арбитраж и готов урегулировать его во внесудебном порядке. Для этого "Газпром" должен заплатить почти 12 млрд долларов, заявил Витренко.