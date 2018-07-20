"Нафтогаз" отверг возможность мирового соглашения с "Газпромом" по уже принятым решениям Стокгольмского суда

Третий иск компания готова отозвать за $12 млрд.

"Нафтогаз" отверг возможность мирового соглашения с "Газпромом" по уже принятым решениям Стокгольмского суда
Юрий Витренко
Фото: oilreview.kiev.ua

"Нафтогаз" не будет заключать мировые соглашения с "Газпромом" по уже принятым решениям Стокгольмского арбитража.

Об этом сообщил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в фейсбуке.

"Как мы сказали "Газпрому" на трехсторонней встрече, мировое соглашение по уже принятым арбитражем решениям невозможно. Это даже противоречит сути мировых соглашений - нужно было о них договариваться до принятия окончательного решения арбитражем. А сейчас уже поздно просить "мировое соглашение" по этим спорам. "Газпром" должен заплатить нам по решениям арбитража 2,56 млрд долларов, плюс уже 75 млн долларов процентов, а также компенсировать расходы на принудительное взыскание", - написал он.

Пока эти деньги не будут получены, "Нафтогаз" планирует продолжать принудительное взыскание активов "Газпрома" по всему миру.

"Никто решение арбитража не отменял и не останавливал. Апелляционный суд Швеции временно приостановил только принудительное взыскание и только на территории Швеции. Мы рассчитываем, что и это ограничение будет снято в ближайшее время. "Газпром" прекрасно это понимает. Также они понимают все риски для себя от невыполнения решения арбитража. Именно поэтому они и попросили на трехсторонней встрече, чтобы мы прекратили арестовывать их активы. На что им было сказано твердое "нет", - написал Витренко.

"Нафтогаз" подал еще один иск в Стокгольмский арбитраж и готов урегулировать его во внесудебном порядке. Для этого "Газпром" должен заплатить почти 12 млрд долларов, заявил Витренко.

Напомним, президент РоSSии Владимир Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом пообещал Трампу сохранить транзит газа через Украину после строительства второго "Северного потока". Он также заявил, что РоSSия готова подписать новый транзитный контракт "в случае урегулирования спора между хозяйственными субъектами в Стокгольмском арбитражном суде".


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