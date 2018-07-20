Блок №3 ЮУАЭС полностью перешел с роSSийского на американское ядерное топливо

Украина шла к этому с 1998 года.

Блок №3 ЮУАЭС полностью перешел с роSSийского на американское ядерное топливо
Фото: sunpp.mk.ua

Третий энергоблок Южно-Украинской атомной электростанции 16 июля стал первым энергоблоком в Украине, который работает исключительно на топливе компании Westinghouse.

Об этом говорится на сайте НАЭК "Энергоатом".

"Впервые в Украине на третьем энергоблоке Южно-Украинской АЭС вся зона реактора работает на 163 кассетах, на топливе компании Westinghouse", - объявил глава "Энергоатома" Юрий Недашковский.

Недашковский назвал полный переход энергоблока на американское топливо выдающимся событием, к которому шли 20 лет. Это позволит перейти от опытного к промышленному использованию топлива американской компании в 2019 году.

Напомним, в Украине 13 атомных блоков типа ВВЭР-1000 и два блока типа ВВЭР-440.

Раньше Украина закупала тепловыделяющие сборки для реакторов исключительно в РоSSии, но с 2005 года в страну также поступает топливо американской Westinghouse. Нынешний договор "Энергоатом" и Westinghouse Electric предусматривает поставку ядерного топлива для обеспечения семи из 15 украинских атомных энергоблоков до 2025 года.

В 2017 году Украина купила топливо Westinghouse на 164,458 млн долларов, топливо роSSийской компании "ТВЭЛ" - на 368,964 млн. Доля топлива Westinghouse в суммарном импорте составила 41,4%.


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