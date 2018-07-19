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В Киеве ликвидировали налоговые инспекции, — ГФС В Киеве в рамках реорганизации Государственной фискальной службы (ГФС) ликвидировали 10 налоговых инспекций. Об этом сообщила начальник Главного управления ГФС в столице Людмила Демченко, передает Укринформ. Так, статус отдельных юрлиц утратили инспекции в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Печерском, Подольском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах. Следующим этапом реорганизации станет создание единого юрлица в налоговом направлении ГФС. «Перед нами стоит задача оптимизировать работу службы: упразднить дублирующие функции, повысить качество предоставляемых налогоплательщикам и населению услуг», — сказала Демченко.

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