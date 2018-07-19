Украинский стартап Noplag проверяет тексты на плагиат и заработал на этом $100 000. Как им это удалось

Noplag — сервис по проверке текстов на плагиат. У проекта есть несколько версий, основная — для учебных заведений. Noplag предоставляет возможность школам и вузам проверять тексты на плагиат, а также взаимодействовать преподавателям с учащимися прямо в сервисе — давать задания, проверять их и так далее, пишут AIN.UA .

Среди других направлений работы Noplag — версии для бизнеса и сайтов. Бизнес-версия позволяет организовать работу райтера и заказчика — сформировать задачу, отследить ее выполнение и проследить за оригинальностью работы. Версия для сайтов позволяет в автоматическом режиме проверять на плагиат текст, загружаемый на страницы. Кроме этого, у сервиса есть версия для индивидуальных пользователей.

История создания сервиса

Сервис Noplag создала команда веб-студии LabITeam. Как рассказывает Алексей Бочков, студия постоянно нуждалась в проверке текстов на плагиат, так как во время работы часто сталкивалась с подобным контентом. Впрочем, команде не удавалось найти вариант, который устраивал бы ее во всех аспектах. Так у LabITeam появилась идея создать собственный сервис по проверке текстов на плагиат.

Первую версию Noplag команда выпустила зимой 2014 года. Она была бесплатной, но ее функционал был ограничен — пользователи, например, не могли загружать файлы. Дальше команда совершенствовала сервис и выпускала много итераций. Впрочем, Бочков рассказывает, что ажиотажа у пользователей Noplag все еще не вызывал.

Алексей Бочков, основатель и CEO Noplag

Переломный момент случился, когда команда сместила фокус с b2c на b2b и стала предлагать услуги по проверки текстов на плагиат компаниям и учебным заведениям. После этого шага Noplag стал получать много заявок от школ и вузов.

Это случилось в 2017 году — именно в этот момент, по словам Бочкова, команда поняла, что у стартапа есть большие перспективы. Тогда же представителей Noplag стали звать на различные мероприятия. Команда, в частности, участвовала в конференции TechCrunch Disrupt в 2017 году. С тех пор аудитория Noplag стала расти и за несколько месяцев увеличилась со 100 000 ежемесячных пользователей на сайте до полумиллиона.

Попадание в акселератор

Впрочем, на этом моменте у команды возникли новые трудности. Из-за большого наплыва пользователей стартапу не хватало мощностей, чтобы проверять большое количество текстов. Именно для этого в Noplag начали искать варианты с прохождением акселерационной программы. Это бы позволило привлечь средства на масштабирование и дополнительные услуги от компаний-партнеров.

Бочков рассказывает, что одним из самых важных критериев при поиске акселератора было его расположение: «Нам было важно находится именно в США — конкретно в Нью-Йорке или Сан-Франциско. Во-первых, это наш основной рынок. Во-вторых, мы работает с крупными учебными заведениями. Им важно сотрудничать с компаниями, юрлицо которых зарегистрировано именно в США ».

Команда Noplag получила четыре предложения от акселераторов и остановилась на Starta Accelerator. «Нам интересно поработать с этим акселератором по ряду причин. В том числе потому что его программу проходили наши друзья, Periodix, SendPulse и Cardiomo, и остались очень довольны», —. отмечает Бочков.

Кроме этого, стартап прошел в инкубатор при Нью-Йоркском университете. Его программа не предусматривает инвестиций, но по словам Бочкова, она позволит команде познакомиться с нужными людьми из сферы образования.

Текущие показатели и планы на будущее

Сейчас над Noplag работает 10 человек. Бочков рассказывает, что сервисом полноценно пользуется уже четыре университета. Сейчас этот показатель не растет, так как Noplag пока не принимает новые заявки, но по словам предпринимателя, скоро стартап возобновит привлечение новых клиентов. За все время существования Noplag его суммарный доход составил $100 000, из которых половина —заработанные средства только за 2017 год.