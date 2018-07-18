Швеция инвестирует $1,7 млн в открытие IT-школ в Украине

Правительство Швеции заключило партнерство с шведско-украинской некоммерческой организацией Beetroot Academy, чтобы развивать сеть IT-школ в Украине. Сотрудничество, в частности, включает в себя инвестиции в размере $1,7 млн. Об этом сообщает Kyiv Post, ссылаясь на посольство Швеции в Киеве , пишут AIN.UA .

Партнерство представляет из себя трехлетнюю программу, цель которой — увеличить количество IT-школ в Украине под управлением Beetroot Academy до 20 учреждений. В посольстве отмечают, что это «поспособствует развитию актуальных и необходимых навыков» граждан Украины.

Поддержка правительства Швеции позволит Beetroot Academy открыть школы в местах, где это экономически невыгодно, отмечает представитель посольства Мария Липяцкая. В частности, — в городах с населением в 200 000 и больше, которые расположены на востоке Украины.

«IT — многообещающая отрасль, где люди могут зарабатывать хорошие деньги и тем самым повышать свой уровень жизни. Таким образом, мы поддерживаем концепцию инклюзивного экономического развития в Украине, когда все могут получать достойные зарплаты благодаря качественному образованию независимо от размера города проживания и социального статуса», — комментирует Липяцкая.

Beetroot Academy — некоммерческая организация, основанная IT-компанией Beetroot. Ей руководят два шведа — Густав Хенман и Андреас Флодстрем. Beetroot Academy уже работает в 10 украинских городах, включая Киев , Одессу, Запорожье, Мариуполь, Ивано-Франковск и другие. В этих школах украинцы изучают JavaScript, PHP, учатся создавать сайты на WordPress, а также берут уроки английского.

В организации отмечают, что около 70% студентов академии успешно устраиваются на работу после выпуска. Многие из них становятся работниками самой Beetroot. Несмотря на некоммерческий формат, академия берет со студентов от $150 до $200 в месяц в зависимости от курса. Эти деньги идут исключительно на покрытие расходов и зарплату учителям, говорит Флодстрем. В планах Beetroot Academy — обучать 2000 украинских студентов в год.