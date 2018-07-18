Еврокомиссия вводит временные защитные меры в отношении импорта стали
Еврокомиссия решила ввести временные защитные меры в отношении импорта стальной продукции.
Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, передает
Такой шаг в ЕК объяснили необходимостью предотвратить негативные последствия введенных Соединенными Штатами тарифов.
«Пошлины США на стальную продукцию вызывают перенаправление продукции, что может привести к серьезному ущербу для сталелитейщиков и рабочих ЕС в этой области. У нас не осталось другого выбора, кроме как ввести временные защитные меры для защиты промышленности от резкого роста импорта. Тем не менее, эти меры гарантируют, что рынок ЕС останется открытым и будет поддерживать традиционные торговые потоки», — заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.
Защитные меры вступят в силу 19 июля. Они могут действовать в течение максимум 200 дней.
Временные меры касаются 23 категорий продукции из стали и заключаются в введении пошлин в размере 25%, если объем продукции в последние три года превышал средний импорт.
Меры применяются против всех стран, за исключением отдельных развивающихся стран, стран с ограниченным экспортом в ЕС, а также стран европейской экономической зоны (Норвегия, Исландия и Лихтенштейн).
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