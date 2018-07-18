Еврокомиссия вводит временные защитные меры в отношении импорта стали

Еврокомиссия решила ввести временные защитные меры в отношении импорта стальной продукции.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, передает Европейская правда.

Такой шаг в ЕК объяснили необходимостью предотвратить негативные последствия введенных Соединенными Штатами тарифов.

«Пошлины США на стальную продукцию вызывают перенаправление продукции, что может привести к серьезному ущербу для сталелитейщиков и рабочих ЕС в этой области. У нас не осталось другого выбора, кроме как ввести временные защитные меры для защиты промышленности от резкого роста импорта. Тем не менее, эти меры гарантируют, что рынок ЕС останется открытым и будет поддерживать традиционные торговые потоки», — заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

Защитные меры вступят в силу 19 июля. Они могут действовать в течение максимум 200 дней.

Временные меры касаются 23 категорий продукции из стали и заключаются в введении пошлин в размере 25%, если объем продукции в последние три года превышал средний импорт.

Меры применяются против всех стран, за исключением отдельных развивающихся стран, стран с ограниченным экспортом в ЕС, а также стран европейской экономической зоны (Норвегия, Исландия и Лихтенштейн).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
На границе с Польшей пограничники нашли имитаторы следов лосяНа границе с Польшей пограничники нашли имитаторы следов лося
Сделка по продаже "Запорожстали" в 2010 году сопровождалась тайным $100-миллионным платежем БакаюСделка по продаже "Запорожстали" в 2010 году сопровождалась тайным $100-миллионным платежем Бакаю
Украина проиграла апелляцию по делу о захвате "Укртатнефти"Украина проиграла апелляцию по делу о захвате "Укртатнефти"
США вынесли предупреждение компаниям Северного потока-2США вынесли предупреждение компаниям Северного потока-2
"Донбассэнерго" перешло от Александра Януковича к нардепу Максиму Ефимову, - СМИ"Донбассэнерго" перешло от Александра Януковича к нардепу Максиму Ефимову, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Сделка по продаже "Запорожстали" в 2010 году сопровождалась тайным $100-миллионным платежем БакаюСделка по продаже "Запорожстали" в 2010 году сопровождалась тайным $100-миллионным платежем Бакаю
Золотовалютные резервы Украины впервые с лета 2017 года стали меньше $18 млрдЗолотовалютные резервы Украины впервые с лета 2017 года стали меньше $18 млрд
В Украину стали больше переводить денег из-за рубежаВ Украину стали больше переводить денег из-за рубежа
На Одесской таможне остановилось оформление "серого" импортаНа Одесской таможне остановилось оформление "серого" импорта
Минрегион вводит обязательное наличие туалетов в супермаркетах и крупных магазинахМинрегион вводит обязательное наличие туалетов в супермаркетах и крупных магазинах
Канада вводит ответные пошлины против СШАКанада вводит ответные пошлины против США
Нацбанк вводит плату за пополнение банковских касс монетамиНацбанк вводит плату за пополнение банковских касс монетами
Украина опустилась в мировом рейтинге производителей сталиУкраина опустилась в мировом рейтинге производителей стали
ЕС в ответ на пошлины США вводит налоги на виски, джинсы и мотоциклыЕС в ответ на пошлины США вводит налоги на виски, джинсы и мотоциклы
В Одесской области военные и фермеры сцепились из-за землиВ Одесской области военные и фермеры сцепились из-за земли
Последние новости
Подгружаем последние новости