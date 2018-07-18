НАБУ предъявило пять подозрений по делу о закупке дизтоплива "Укрзализныцей"

Трое подозреваемых находятся в розыске.

Национальное антикоррупционное бюро 17-18 июля предъявило пять подозрений по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением) в рамках дела о нанесении убытков "Укрзализныце" при закупке дизельного топлива.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Подозреваемыми являются бывший начальник филиала УЗ "Центр обеспечения производства", его заместитель, начальник отдела нефтепродуктов этого филиала, куратор компании-поставщика "Вог Аэро Джет" (сейчас - "Воленс Трейд") и его подчиненный. Трое из них - начальник филиала и представители поставщика - находятся в розыске.

По версии следствия, в марте 2016 года ООО "Вог Аэро Джет" выиграло тендер и заключило с "Укрзализныцей" договор поставки дизтоплива по цене, которая на тот момент была ниже рыночной. Но после этого были подписаны несколько дополнительных соглашений к договору, согласно которым стоимость дизтоплива для железной дороги выросла на основании нормы, разрешающей повышения цены до 10% в случае ее колебания на рынке.

Между вторым и третьим дополнительными соглашениями рыночные цены на топливо не росли, поэтому заключение третьего дополнительного соглашения противоречило интересам государства и УЗ и требованиям законодательства, сочли в НАБУ. Как следствие, закупочная цена дизтоплива не только потеряла свою экономическую выгодность, но и превысила рыночный уровень цен, что привело к искажению результатов торгов.

"Укрзализныця" закупила у победителя тендера три четверти от запланированного объема топлива по ценам, повышенным на основании третьей дополнительного соглашения, и в результате переплатила поставщику за дизельное топливо 92 млн грн. Кроме того, третье дополнительное соглашение повлияло и на цену топлива, которая определялась следующими (четвертым и пятым) дополнительными соглашениями. Детективы считают, что это увеличило стоимость приобретенных объемов топлива по договору поставки еще на 22 млн грн.

Досудебное расследование по этим фактам детективы НАБУ начали в сентябре 2016 года.