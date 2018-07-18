Суточный объем транзита газа по территории Украины вырос на 10% из-за остановки "Северного потока"

РоSSийский газопровод в Германию остановлен на две недели для планового ремонта.

Суточный объем транзита газа по территории Украины вырос на 10% из-за остановки "Северного потока"

Суточный объем транзита роSSийского газа по территории Украины в ЕС вырос на 10% - до 300 млн куб. м - из-за остановки "Северного потока" на двухнедельный ремонт. Об этом сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский, пишет УНН.

"По оперативной информации, на сегодняшнее утро суточный объем транзита вырос с 274 млн куб. до 300 млн куб. м из-за остановки "Северного потока", - сообщил Белявский.

Газопровод из РоSSии в Германию остановился вчера, 17 июля, на планово-предупредительный ремонт до конца месяца.

Остановка магистрали, по которой Евросоюз получает из РоSSии 170 млн кубометров газа в сутки, точно совпала с трехсторонними переговорами по вопросам взаимодействия в газовой сфере между Россией, Украиной и Европейской комиссией.

Остановка обоих ниток Nord Stream говорит не только о важности поставок роSSийского газа по этой магистрали, но и о значимости украинского транзита. В день остановки морской трубы номинация на прокачку газа через Украину по ужгородскому коридору выросла до 189 млн куб. м.

Напомним, 13 июля "Нафтогаз Украины" направил в профильную национальную комиссию предложения об изменении действующей с 2015 года методики расчета тарифов на услуги транспортировки природного газа. Предложения предусматривают среднюю стоимость транзита по территории Украины на уровне 2,17 доллара за тысячу кубометров на 100 км (с НДС и топливной составляющей). Это на 20% меньше ставки на транзит по существующему контракту с "Газпромом", и меньше по сравнению с предполагаемым тарифом на транзит газа по "Северному потоку-2".


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