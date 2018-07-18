Антимонопольный комитет проверит, на каких основаниях "Днепразот" поднимает цены на хлор

Предприятие заявило о возможном возобновлении работы при условии подорожания жидкого азота.

Единственный в Украине производитель жидкого хлора "Днепразот" может получить штраф, если откажется продавать водоконалам жидкий хлор, необходимый для обеззараживания питьевой воды. Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.

АМКУ получил от "Днепразота" обращение относительно изменения цены на жидкий хлор. В комитете ответили, что не могут дать заключения или рекомендации по ценовой политике предприятия и обоснованности экономической цены, однако в случае отказа от продажи азота предприятию грозит штраф в 10% от выручки за последний отчетный год.

"Цены на жидкий хлор жидкий являются свободными ценами, которые устанавливаются самостоятельно и на которые отсутствует государственное регулирование. Если "Днепразот" уверен в обоснованности повышения цены на свою продукцию - ни один действующий нормативно-правовой акт не запрещает такие действия", - добавили в комитете.

Предприятие не может злоупотреблять своим монопольным положением, то есть, не может устанавливать такие цены, которые "невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке".

Заседание АМКУ по заявлению "Днепразота" назначено на четверг, 19 июля.

Напомним, что 15 июня "Днепразот" прекратил свою работу в связи с убыточностью. Предприятие является производителем и поставщиком жидкого хлора и соляной кислоты, которые необходимы для очистки воды. 17 июля пресс-служба "Днепразота" сообщила, что предприятие готово возобновить работу, если АМКУ позволит ему повысить цену на жидкий хлор в среднерыночной. На предприятии пояснили, что из-за подорожания энергоресурсов производство жидкого хлора для него невыгодно.