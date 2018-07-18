Польша выдала Украине бывшего бухгалтера "Укрспирта"

Ему вменяют растрату 261 млн гривен и уклонение от уплаты 50 млн гривен налогов.

Польша выдала Украине бывшего бухгалтера "Укрспирта"
Сергей Безродный
Фото: Миротворец

Польша 16 июля выдала Украине бывшего главного бухгалтера "Укрспирта" Сергея Безродного, который находился в розыске с конца 2014 года. Вместе с бывшим гендиректором предприятия Михаилом Лабутиным его подозревают в уклонении от уплаты налогов и растрате государственных средств.

Об экстрадиции Безродного сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в фейсбуке.

По версии следствия, Безродный причастен к растрате средств "Укрспирта" на сумму 260,8 млн гривен и уклонению от уплаты налогов на сумму почти 50 млн гривен.

17 июля Шевченковский районный суд Киева избрал бухгалтеру меру пресечения в виде содержания под стражей, но он может выйти на свободу под залог 27,6 млн гривен.

Напомним, бывший начальник "Укрспирта" Лабутин также задержан на территории иностранного государства, а именно в Румынии. Украина пытается добиться его экстрадиции.

В декабре 2014 года Лабутину было объявлено подозрение по делу о растрате и уклонении от НДС на 172,5 млн и 28,2 млн гривен соответственно. Через несколько дней вооруженные люди из батальона "Айдар" вывезли Лабутина из больницы. В батальоне заявили, что защищают его от "произвола Генпрокуратуры".

Лабутина уволили с должности гендиректора "Укрспирта" и объявили в розыск. Сменщиком Лабутина во главе "Укрспирта" стал Виктор Панков, который был застрелен в мае 2017 года в Киеве.

В начале 2018 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Лабутин сколотил преступную группировку, которая готовила террористические атаки на государственные учреждения, в том числе и устранение ряда государственных функционеров.


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