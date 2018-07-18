Новый инструмент от YouControl покажет, опасно ли сотрудничать с той или иной компанией

Инструмент «Экспресс-анализ контрагента» собирает информацию о контрагентах из более 50 открытых государственных реестров Украины и анализирует, есть ли факторы, которые указывают на опасность сотрудничества с той или иной компанией, а на что просто стоит обратить внимание и время от времени проверять. , пишут AIN.UA

На сегодня в системе работает оценка по 15 основным риск-факторам:

  1. Отсутствие статуса юридического лица.
  2. Банкротство.
  3. В состоянии прекращения.
  4. Недостаточный срок существования.
  5. Недостаточный размер уставного капитала.
  6. Основной вид деятельности — оптовая торговля.
  7. Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности.
  8. Адрес в жилом фонде.
  9. Компания с оккупированных территорий.
  10. Основатель / конечный бенефициар является лицом, зарегистрированным на временно оккупированной территории Украины.
  11. Оффшорный статус учредителя / участника.
  12. Налоговый долг.
  13. Компания под санкциями.
  14. Основатель / участник / конечный бенефициар — резидент страны под санкциями.
  15. Компания была перерегистрирована в оккупированном Крыму.

В ближайшие дни YouControl добавит еще 9 факторов для оценки, в частности:

  1. Частые институциональные изменения.
  2. Изменения в направлениях деятельности.
  3. Малый срок деятельности руководителя.
  4. Негативные обстоятельства, установленные судебными решениями.
  5. Открытые исполнительные производства.
  6. Компания торгует со странами под санкциями.
  7. Конечные бенефициары не определены.
  8. Компания проводит операции с оффшорными территориями.
  9. Ограничена компетенция должностных лиц.

Результат анализа как выглядит так:

Новый инструмент от YouControl покажет, опасно ли сотрудничать с той или иной компанией

По каждому из рисков можно посмотреть юридическое обоснование:

Новый инструмент от YouControl покажет, опасно ли сотрудничать с той или иной компанией

«Мы фактически автоматизировали такую ??процедуру, как комплаенс. Используя экспресс-анализ, не нужно самостоятельно искать и структурировать информацию. Можно сразу получить перечень факторов риска. Именно на них необходимо обращать внимание, чтобы взвешенно решить — стоит сотрудничать с определенным контрагентом или нет», — заявил CEO компании YouControl Сергей Мильман.

Напомним, YouControl — аналитическая система, которая позволяет сформировать досье на каждую компанию Украины на основе открытых данных, отслеживает изменения в госреестрах и визуализирует связи между аффилированными лицами. Основные услуги YouControl платные, но компания предоставляет бесплатный доступ к системе для журналистов и общественных активистов — для проведения расследований, анализа госзакупок, мониторинга деклараций.

Новый инструмент будет доступен в дневном тарифе (680 грн/сутки) и тарифе «Стандарт» (25 000 грн/год). Однако при регистрации YouControl предлагает 24 бесплатных тестовых часа.

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Майя Яровая, AIN


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