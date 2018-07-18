Новый инструмент от YouControl покажет, опасно ли сотрудничать с той или иной компанией
Инструмент «Экспресс-анализ контрагента» собирает информацию о контрагентах из более 50 открытых государственных реестров Украины и анализирует, есть ли факторы, которые указывают на опасность сотрудничества с той или иной компанией, а на что просто стоит обратить внимание и время от времени проверять. , пишут
На сегодня в системе работает оценка по 15 основным риск-факторам:
- Отсутствие статуса юридического лица.
- Банкротство.
- В состоянии прекращения.
- Недостаточный срок существования.
- Недостаточный размер уставного капитала.
- Основной вид деятельности — оптовая торговля.
- Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности.
- Адрес в жилом фонде.
- Компания с оккупированных территорий.
- Основатель / конечный бенефициар является лицом, зарегистрированным на временно оккупированной территории Украины.
- Оффшорный статус учредителя / участника.
- Налоговый долг.
- Компания под санкциями.
- Основатель / участник / конечный бенефициар — резидент страны под санкциями.
- Компания была перерегистрирована в оккупированном Крыму.
В ближайшие дни YouControl добавит еще 9 факторов для оценки, в частности:
- Частые институциональные изменения.
- Изменения в направлениях деятельности.
- Малый срок деятельности руководителя.
- Негативные обстоятельства, установленные судебными решениями.
- Открытые исполнительные производства.
- Компания торгует со странами под санкциями.
- Конечные бенефициары не определены.
- Компания проводит операции с оффшорными территориями.
- Ограничена компетенция должностных лиц.
Результат анализа как выглядит так:
По каждому из рисков можно посмотреть юридическое обоснование:
«Мы фактически автоматизировали такую ??процедуру, как комплаенс. Используя экспресс-анализ, не нужно самостоятельно искать и структурировать информацию. Можно сразу получить перечень факторов риска. Именно на них необходимо обращать внимание, чтобы взвешенно решить — стоит сотрудничать с определенным контрагентом или нет», — заявил CEO компании YouControl Сергей Мильман.
Напомним, YouControl — аналитическая система, которая позволяет сформировать досье на каждую компанию Украины на основе открытых данных, отслеживает изменения в госреестрах и визуализирует связи между аффилированными лицами. Основные услуги YouControl платные, но компания предоставляет бесплатный доступ к системе для журналистов и общественных активистов — для проведения расследований, анализа госзакупок, мониторинга деклараций.
Новый инструмент будет доступен в дневном тарифе (680 грн/сутки) и тарифе «Стандарт» (25 000 грн/год). Однако при регистрации YouControl предлагает 24 бесплатных тестовых часа.
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