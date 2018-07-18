Новый инструмент от YouControl покажет, опасно ли сотрудничать с той или иной компанией

Инструмент «Экспресс-анализ контрагента» собирает информацию о контрагентах из более 50 открытых государственных реестров Украины и анализирует, есть ли факторы, которые указывают на опасность сотрудничества с той или иной компанией, а на что просто стоит обратить внимание и время от времени проверять. , пишут AIN.UA

На сегодня в системе работает оценка по 15 основным риск-факторам:

Отсутствие статуса юридического лица. Банкротство. В состоянии прекращения. Недостаточный срок существования. Недостаточный размер уставного капитала. Основной вид деятельности — оптовая торговля. Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности. Адрес в жилом фонде. Компания с оккупированных территорий. Основатель / конечный бенефициар является лицом, зарегистрированным на временно оккупированной территории Украины. Оффшорный статус учредителя / участника. Налоговый долг. Компания под санкциями. Основатель / участник / конечный бенефициар — резидент страны под санкциями. Компания была перерегистрирована в оккупированном Крыму.

В ближайшие дни YouControl добавит еще 9 факторов для оценки, в частности:

Частые институциональные изменения. Изменения в направлениях деятельности. Малый срок деятельности руководителя. Негативные обстоятельства, установленные судебными решениями. Открытые исполнительные производства. Компания торгует со странами под санкциями. Конечные бенефициары не определены. Компания проводит операции с оффшорными территориями. Ограничена компетенция должностных лиц.

Результат анализа как выглядит так:

По каждому из рисков можно посмотреть юридическое обоснование:

«Мы фактически автоматизировали такую ??процедуру, как комплаенс. Используя экспресс-анализ, не нужно самостоятельно искать и структурировать информацию. Можно сразу получить перечень факторов риска. Именно на них необходимо обращать внимание, чтобы взвешенно решить — стоит сотрудничать с определенным контрагентом или нет», — заявил CEO компании YouControl Сергей Мильман.

Напомним, YouControl — аналитическая система, которая позволяет сформировать досье на каждую компанию Украины на основе открытых данных, отслеживает изменения в госреестрах и визуализирует связи между аффилированными лицами. Основные услуги YouControl платные, но компания предоставляет бесплатный доступ к системе для журналистов и общественных активистов — для проведения расследований, анализа госзакупок, мониторинга деклараций.

Новый инструмент будет доступен в дневном тарифе (680 грн/сутки) и тарифе «Стандарт» (25 000 грн/год). Однако при регистрации YouControl предлагает 24 бесплатных тестовых часа.

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