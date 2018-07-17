Акции Netflix рухнули — компания не выполнила план по количеству новых подписчиков

За вечер 16 июля Netflix потеряла более $25 млрд в рыночной капитализации. Инвесторы с Уолл-Стрит недовольны показателями компании — второй квартал подряд она не оправдывает цели по количеству новых подписчиков, пишет Bloomberg, пишут AIN.UA.

Во втором квартале к Netflix присоединились 5,2 млн новых пользователей, что примерно на миллион меньше запланированного результата. Рост замедлился как в США, так и на международном рынке. Учитывая, что за последний год стоимость ценных бумаг выросла почти вдвое, теперь отношение инвесторов к проекту может значительно измениться. Высокая стоимость Netflix объясняется именно верой в потенциальный рост — компания стоит больше, чем медиаимперия Walt Disney Co., хотя приносит в четыре раза меньше прибыли.

Правда, топ-менеджеры Netflix пока не очень обеспокоены — на конференц-звонке, посвященном финансовым результатам, они сообщили о позитивной долгосрочной динамике. Отставание от целей они объяснили сменой платежных методов и переходом покупателей на новые кредитки с чипами.

Акции Netflix рухнули — компания не выполнила план по количеству новых подписчиков

Количество привлеченных подписчиков и рост стоимости Netflix

Одной из причин, по которым сервис не показал должного результата, является слабый график премьер в этом квартале, уверенны в Bloomberg. В сравнении с предыдущими периодами, компания не выпустила достаточно оригинального контента. Главные хиты, вроде «Очень странных дел», остались без новых эпизодов, а новые проекты не заслужили культового статуса. Среди последних крупных релизов: вторые сезоны шоу «13 причин почему» и «Люк Кейдж», стендап-спешиал Nanette от Ханны Гэдсби.

Еще один потенциальный виновник неудовлетворительных результатов — Чемпионат мира по футболу, за трансляции которого боролись телевизионные сети.

Акции Netflix рухнули — компания не выполнила план по количеству новых подписчиков

Динамика снижения стоимости акций Netflix за день

Правда, есть в квартальной отчетности и хорошие новости. Несмотря на невыполнение плана по выручке ($3,91 млрд против ожидаемых $3,94 млрд), компания добилась важного показателя — международные продажи заняли большую долю, чем американские. Чтобы закрепить успех, в следующем году компания намерена делать больший упор на иноязычный контент и добавлять контент, снятый не на английском, как минимум раз в неделю.

Акции Netflix рухнули — компания не выполнила план по количеству новых подписчиков

Статистика международных и американских доходов

Естественно, вырастут и расходы. Ожидается, что в следующем году Netflix потратит на $3-4 млрд больше, чем заработает. В этом квартале компания также потратила рекордные $500 млн на маркетинговую деятельности, почти вдвое увеличив бюджет этого подразделения. За 2018 год стриминговый сервис планировал потратить около $8 млрд на оригинальный программинг и добиться, чтобы медиатека на 50% состояла из контента собственного производства.


Михаил Сапитон, AIN


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