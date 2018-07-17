2018 год — лучший для привлечения инвестиций. IPO, ICO и венчурные вложения бьют рекорды

2018 год будет рекордным по количеству денег, которые привлекут технологические стартапы, предсказывает Quartz. Издание собрало информацию о проведенных IPO, ICO и суммах, потраченных венчурными инвесторами за первое полугодие. Последние, например, уже успели вложить $67 млрд — к концу 2018-го статистика наверняка обгонит рекордные показатели ($87 млрд), зафиксированные по итогам 2016 года, пишут AIN.UA .

Как распределены привлеченные средства

Что касается IPO, то при публичном размещении акций технологические компании смогли привлечь $27 млрд. Это крупнейший показатель для первого полугодия за последние полтора десятилетия. Его обгоняют только суммы, привлеченные на пике «пузыря доткомов». Тогда в первые месяцы 2000 года IPO принесли интернет-фирмам более $56 млрд. С учетом инфляции, сейчас это эквивалентно $82 млрд. Рынок нетехнологических размещений тоже растет третий год подряд, но пока не приблизился к рекордным отметкам.

Тем не менее, публичность не всегда ведет к росту капитализации. IPO облачного сервиса Dropbox понизило капитализацию компании до $8,2 против $10 млрд, в которые она оценивалась в частными инвесторами ранее. У Xiaomi результаты оказались еще более сокрушительными — вендор хотел добиться капитализации в $100 млрд, но вышел на биржу при вдвое меньшей оценке.

Объем средств, привлеченных на IPO за первое полугодие

Что касается ICO, то как заявляет CoinDesk, эта форма финансирования уже поставила рекорд — через выпуск токенов стартапы привлекли в общей сложности $13,6 млрд. Правда, Quartz со скептицизмом относится к таким вложением, называя их воспоминаниями инвесторов о «старых добрых временах».

Все же, издание отмечает, что рекордные вложение по всем направлениям — это не беспочвенный оптимизм. Вся мировая экономика растет уверенными темпами, а предприниматели лучше выводят бизнесы на новые рынки. Особенно отмечается успех компаний по прокату электросамокатов, которые с 2017 получили уже $1 млрд инвестиций.