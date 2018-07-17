2018 год — лучший для привлечения инвестиций. IPO, ICO и венчурные вложения бьют рекорды

2018 год будет рекордным по количеству денег, которые привлекут технологические стартапы, предсказывает Quartz. Издание собрало информацию о проведенных IPO, ICO и суммах, потраченных венчурными инвесторами за первое полугодие. Последние, например, уже успели вложить $67 млрд — к концу 2018-го статистика наверняка обгонит рекордные показатели ($87 млрд), зафиксированные по итогам 2016 года, пишут AIN.UA.

2018 год — лучший для привлечения инвестиций. IPO, ICO и венчурные вложения бьют рекорды

Как распределены привлеченные средства

Что касается IPO, то при публичном размещении акций технологические компании смогли привлечь $27 млрд. Это крупнейший показатель для первого полугодия за последние полтора десятилетия. Его обгоняют только суммы, привлеченные на пике «пузыря доткомов». Тогда в первые месяцы 2000 года IPO принесли интернет-фирмам более $56 млрд. С учетом инфляции, сейчас это эквивалентно $82 млрд. Рынок нетехнологических размещений тоже растет третий год подряд, но пока не приблизился к рекордным отметкам.

Тем не менее, публичность не всегда ведет к росту капитализации. IPO облачного сервиса Dropbox понизило капитализацию компании до $8,2 против $10 млрд, в которые она оценивалась в частными инвесторами ранее. У Xiaomi результаты оказались еще более сокрушительными — вендор хотел добиться капитализации в $100 млрд, но вышел на биржу при вдвое меньшей оценке.

2018 год — лучший для привлечения инвестиций. IPO, ICO и венчурные вложения бьют рекорды

Объем средств, привлеченных на IPO за первое полугодие

Что касается ICO, то как заявляет CoinDesk, эта форма финансирования уже поставила рекорд — через выпуск токенов стартапы привлекли в общей сложности $13,6 млрд. Правда, Quartz со скептицизмом относится к таким вложением, называя их воспоминаниями инвесторов о «старых добрых временах».

Все же, издание отмечает, что рекордные вложение по всем направлениям — это не беспочвенный оптимизм. Вся мировая экономика растет уверенными темпами, а предприниматели лучше выводят бизнесы на новые рынки. Особенно отмечается успех компаний по прокату электросамокатов, которые с 2017 получили уже $1 млрд инвестиций.


Михаил Сапитон, AIN


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