Верховная Рада, возможно, приняла скандальную поправку по зеленой энергетике

На сайте парламента опубликована новость о принятии поправки, хотя на заседании ее отклонили.

Верховная Рада, возможно, приняла скандальную поправку по зеленой энергетике
Фото: Минфин

Официальный сайт Верховной Рады опубликовал новость о принятии поправки, которая позволит ДТЭКу Рината Ахметова не платить более 3 млрд грн налогов. При этом в стенограмме заседания и по результатам голосования очевидно, что поправка не была принята, сообщает Bihus.Info.

Согласно со всеми остальными документами на сайте Рады, в частности со стенограммой заседания и официальными результатами голосования, норма об отмене НДС для импортеров оборудования возобновляемой энергетики на самом деле не было поддержано. В сессионном зале 3 июля за эту поправку проголосовали только 155 депутатов при необходимых 226.

Вместе с тем на сайте Верховной Рады опубликована новость о том, что скандальная льгота проголосована: "Временно, до 1 января 2020 года, освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта оборудования, оборудования, комплектующих, что [...] предназначены для производства энергии из возобновляемых источников энергии", - говорится в сообщении Рады.

Освобождение от НДС импортного оборудования предложено на ближайшее время - до начала 2020 г., поэтому воспользоваться им могли бы только те компании, которые уже готовы покупать такое оборудование. По данным одного из ведущих рейтинговых агентств FITCH, холдинг ДТЭК Рината Ахметова планирует вложить в строительство "зеленых энергостанций" 445 млн евро в 2018 году и 285 млн евро в 2019 году. Более половины средств пойдет именно на импортное оборудование.

Согласно приблизительным подсчетам, поправка нардепов помогла бы Ринату Ахметову сэкономить более трех миллиардов гривен. Соответственно, эта сумма не попала бы в бюджет.

Скандальную поправку внесли в законопроект, касающийся выплаты алиментов. В тексте к первому чтению ее не было, она появилась там накануне голосования закона во втором чтении, после прохождения Комитета налоговой и таможенной политики. Инициатором поправки назвал себя депутат из фракции "Народный фронт" Юрий Вознюк.

В то же время текст принятого закона появится в открытом доступе только после подписи Президента.


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