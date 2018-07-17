НБУ изменил дизайн 20 гривен

Франко "переехал" в центр купюры.

Национальный банк с 25 сентября вводит в обращение новую банкноту номиналом 20 гривен. Их будут постепенно выпускать на замену изношенных и поврежденных купюр образца 2003 года

Обновленный дизайн был представлен во вторник, 17 июля, сообщается на сайте НБУ.

Фото: НБУ

Основные изображения лицевой и оборотной сторон повторяют банкноту образца 2003 года. На лицевой стороне размещен такой же, как и раньше, портрет Ивана Франко, только его сместили в центр (раньше он находился с правой стороны). Так же сделали с портретами на банкнотах номиналом 100 гривен образца 2014 года и 500 гривен образца 2015 года.

Справа от портрета расположен оптически-переменный элемент, как и на остальных банкнотах нового образца. Также увеличили изображение номинала, улучшили знак для распознавания людьми с нарушениями зрения.

На обратной стороне осталось изображение здания Львовского оперного театра.

Размер банкноты остался прежним - 69х130 мм. По цвету новая банкнота, как и банкнота предыдущего образца, - преимущественно зеленая.

Национальный банк сообщил, что по состоянию на начало июля 2018 года, в обороте находится почти 127 млн банкнот номиналом 20 гривен (около 4,4% от общего количества банкнот).

В целом в связи с физическим износом НБУ ежегодно вынужден изымать около 800 млн штук банкнот всех номиналов. Почти половину из них составляют именно банкноты низких номиналов - от 1 до 20 гривен. Например, в 2017 году Национальный банк изъял из обращения 749 млн банкнот на сумму 48 млрд гривен, в том числе 72 млн штук банкнот номиналом 20 гривен. Это почти 10% от общего количества изъятых из обращения изношенных и значительно изношенных банкнот.

Самые мелкие банкноты в связи с сильным износом сейчас меняют на монеты.


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