Techstars запустил новую акселерационную программу для производственных стартапов. В нее прошел одесский Kwambio

Американский акселератор Techstars в сотрудничестве с производственным гигантом Stanley Black & Decker запустил новую акселерационную программу для стартапов в области аддитивных технологий. В нее уже набрали 10 команд из 11 стран. Одним из числа первых резидентов стал украинский стартап Kwambio, который развивает платформу 3D-печати и создал высокоточный 3D-принтер, который умеет печатать керамические предметы. Об этом сообщает Forbes, пишут AIN.UA .

Новый акселератор Stanley+Techstars расположится в Хартфорде. Там располагаются производственные мощности Stanley Black & Decker, который с начала 20 века является мировым поставщиком промышленных и хозяйственных ручных и электроинструментов. И теперь исполнительной команде Kwambio предстоит отправиться в Коннектикут на прохождение программы акселератора.

Акселератор предоставит резидентам в области 3D-печати, быстрого прототипирования и генеративного дизайна посевное финансирование в размере $20 000 за 6% компании, а также предлагает $100 000 конвертируемого займа.

Напомним, Kwambio — украинский стартап с офисами в Одессе и Нью-Йорке. Стартап начинался как платформа для 3D-печати, на которой любой желающий может заказать у дизайнера 3D-объект и распечатать его, не имея собственного принтера. С таким продуктом Kwambio прошел в Techstars Boston, так что это не первое участие одесситов в программах знаменитого акселератора. Тогда команда привлекла $650 000 от TechStars и бизнес-ангелов.

В 2016 году одесситы открыли первую в Украине и Европе фабрику для 3D-печати керамических изделий, а в декабре 2017-го привлекли $500 000 и представили первый украинский 3D-принтер для керамики. Именно это устройство команда будет развивать в новом акселераторе аддитивных технологий Stanley+Techstars.