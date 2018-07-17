Апелляционный суд отказался снять арест с аэропорта "Одесса"

АРМА продолжит управлять обеими терминалами аэропорта.

?Апелляционный суд отказался снять арест с аэропорта "Одесса"
Фото: odessa.aero

Апелляционный суд Киева 16 июля отклонил жалобу ООО "Международный аэропорт "Одесса" и ООО "Одесса аэропорт Девелопмент" о снятии ареста с имущества Одесского аэропорта.

Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами (АРМА), которое распоряжается имуществом аэропорта на время ареста.

Таким образом, АРМА продолжит управлять обеими терминалами аэропорта. Предполагается, что арест имущества, ориентировочная стоимость которого, по предварительным оценкам, составляет около 2 млрд грн, обеспечит выполнение задач уголовного судопроизводства и станет основой для возвращения имущества территориальной общине города Одессы.

Решение принято в рамках расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесского городского совета и ООО "Одесса аэропорт Девелопмент" (ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины).

В 2011 году для реконструкции аэропорта было создано ООО "Международный аэропорт "Одесса", которое на 25% принадлежит городу. Вторым участником СП стала компания "Одесса аэропорт Девелопмент", за которым стоят местные бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский. Сейчас НАБУ и САП расследуют эту сделку.

Работы по строительству нового терминала аэропорта проводили за кредитные средства, полученные под залог имущества коммунального предприятия. Реконструировать же взлетно-посадочную полосу частный инвестор вовсе отказался. Между тем после создания СП горсовет передал от коммунального предприятия частной компании ряд участков земли вокруг аэропорта общей площадью около 100 га под предлогом реконструкции аэропорта и строительства новой ВПП.

19 октября 2016 года Одесский городской совет решил вернуть аэропорт в муниципальную собственность в связи с невыполнением инвестором своих обязательств по достройке и сдаче в эксплуатацию нового терминала аэропорта.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Киевсовет одобрил 30 га новой жилой застройкиКиевсовет одобрил 30 га новой жилой застройки
В Днепре на шоссе обнаружили мешки с деньгамиВ Днепре на шоссе обнаружили мешки с деньгами
Пользователи «ПриватБанка» жалуются на массовый сбой: ни оплатить картой, ни снять наличныеПользователи «ПриватБанка» жалуются на массовый сбой: ни оплатить картой, ни снять наличные
На границе с Польшей пограничники нашли имитаторы следов лосяНа границе с Польшей пограничники нашли имитаторы следов лося
Украинский эко-стартап Effa прошел в нью-йоркский акселераторУкраинский эко-стартап Effa прошел в нью-йоркский акселератор
Блок рекламы


Похожие новости
Винницкий налоговик, попавшийся на взятке, арестован с залогом 254 тыс. гривенВинницкий налоговик, попавшийся на взятке, арестован с залогом 254 тыс. гривен
Застройщики используют имущество "Укргазбанка" несмотря на наложенный судебный арест, - СМИЗастройщики используют имущество "Укргазбанка" несмотря на наложенный судебный арест, - СМИ
Пользователи «ПриватБанка» жалуются на массовый сбой: ни оплатить картой, ни снять наличныеПользователи «ПриватБанка» жалуются на массовый сбой: ни оплатить картой, ни снять наличные
"Нафтогаз": "Газпром" неверно интерпретирует решение швейцарского суда об аресте акций Nord Stream"Нафтогаз": "Газпром" неверно интерпретирует решение швейцарского суда об аресте акций Nord Stream
В Швейцарии вновь арестовали акции "Газпрома" по Северному потоку-2В Швейцарии вновь арестовали акции "Газпрома" по Северному потоку-2
Кипрский суд снял арест с активов Ахметова на $820 млнКипрский суд снял арест с активов Ахметова на $820 млн
Исполнительная служба арестовала счета "Укрспирта"Исполнительная служба арестовала счета "Укрспирта"
Акции "Северного потока" могут быть арестованы в рамках спора "Газпрома" с "Нафтогазом"Акции "Северного потока" могут быть арестованы в рамках спора "Газпрома" с "Нафтогазом"
СЕТАМ выставила на аукцион арестованный роSSийский БоингСЕТАМ выставила на аукцион арестованный роSSийский Боинг
Акционерам Tesla рекомендуют снять Маска с поста главы совета директоров
Последние новости
Подгружаем последние новости