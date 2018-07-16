"Нафтогаз" предложил резко снизить цену транзита роSSийского газа

НАК «Нафтогаз Украины» предлагает начиная с 2019 года существенно, в 2,3 раза снизить тариф на транзит роSSийского природного газа в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС).

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Соответствующую методику НАК направила в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

«Введение новой методики могло бы за уменьшить стоимость транзита газа через территорию Украины начиная с 2019 года в 2,3 раза по сравнению с расходами по действующим регулируемым тарифам, если будут выполнены определенные условия», — говорится в сообщении компании.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Киевсовет одобрил 30 га новой жилой застройкиКиевсовет одобрил 30 га новой жилой застройки
В Днепре на шоссе обнаружили мешки с деньгамиВ Днепре на шоссе обнаружили мешки с деньгами
Пользователи «ПриватБанка» жалуются на массовый сбой: ни оплатить картой, ни снять наличныеПользователи «ПриватБанка» жалуются на массовый сбой: ни оплатить картой, ни снять наличные
На границе с Польшей пограничники нашли имитаторы следов лосяНа границе с Польшей пограничники нашли имитаторы следов лося
Украинский эко-стартап Effa прошел в нью-йоркский акселераторУкраинский эко-стартап Effa прошел в нью-йоркский акселератор
Блок рекламы


Похожие новости
ЕС признал Украину стратегической страной в транзите газаЕС признал Украину стратегической страной в транзите газа
"Газпром": суд отклонил жалобу "Нафтогаза" по приостановке решения Стокгольмского арбитража"Газпром": суд отклонил жалобу "Нафтогаза" по приостановке решения Стокгольмского арбитража
Суд в Лондоне разрешил заморозить активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза"Суд в Лондоне разрешил заморозить активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза"
В Днепропетровской области эвакуировали шахту из-за угарного газа в выработкеВ Днепропетровской области эвакуировали шахту из-за угарного газа в выработке
НКРЭКУ опровергла намерение снизить тарифы на тепло и горячую воду в КиевеНКРЭКУ опровергла намерение снизить тарифы на тепло и горячую воду в Киеве
В Швейцарии заблокировали счета роSSийского миллиардера Вексельберга из-за санкций СШАВ Швейцарии заблокировали счета роSSийского миллиардера Вексельберга из-за санкций США
Nord Stream 2 подтвердила заморозку активов по иску "Нафтогаза"Nord Stream 2 подтвердила заморозку активов по иску "Нафтогаза"
Азербайджан начал подачу газа в "Южный газовый коридор"Азербайджан начал подачу газа в "Южный газовый коридор"
Цены на нефть резко упалиЦены на нефть резко упали
После президентских выборов в РоSSии резко подорожал бензин, - DWПосле президентских выборов в РоSSии резко подорожал бензин, - DW
Последние новости
Подгружаем последние новости