"Нафтогаз" предложил резко снизить цену транзита роSSийского газа

НАК «Нафтогаз Украины» предлагает начиная с 2019 года существенно, в 2,3 раза снизить тариф на транзит роSSийского природного газа в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС).

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Соответствующую методику НАК направила в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

«Введение новой методики могло бы за уменьшить стоимость транзита газа через территорию Украины начиная с 2019 года в 2,3 раза по сравнению с расходами по действующим регулируемым тарифам, если будут выполнены определенные условия», — говорится в сообщении компании.