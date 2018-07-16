"Нафтогаз" предложил резко снизить цену транзита роSSийского газа
НАК «Нафтогаз Украины» предлагает начиная с 2019 года существенно, в 2,3 раза снизить тариф на транзит роSSийского природного газа в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС).
Об этом сообщает пресс-служба НАК.
Соответствующую методику НАК направила в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
«Введение новой методики могло бы за уменьшить стоимость транзита газа через территорию Украины начиная с 2019 года в 2,3 раза по сравнению с расходами по действующим регулируемым тарифам, если будут выполнены определенные условия», — говорится в сообщении компании.
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16.07.2018 20:03