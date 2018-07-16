ГПУ вернула "Новой почте" изъятые в ходе обыска 132 тыс. гривен

"Указанные денежные средства и документы в полном объеме возвращены владельцу".

ГПУ вернула "Новой почте" изъятые в ходе обыска 132 тыс. гривен
Фото: e-news.su

Правоохранители вернули 132 тыс. гривен, которые были изъяты в ходе обысков офисов компании экспресс-доставки "Новая почта".

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос "Українських Новин".

"Указанные денежные средства и документы (которые были обнаружены и изъяты в ходе обысков) в полном объеме возвращены владельцу", - говорится в ответе.

В ГПУ напомнили, что уголовное производство в отношении "Новой почты" было закрыто из-за отсутствия состава преступления.

Напомним, 16 марта Генпрокуратура провела обыски на "Новой почте", результатом которых стало изъятие 132 тысяч гривен. Компания заявила, что намерена оспорить это изъятие в судебном порядке. Подробнее о том, что случилось между "Новой почтой" и ГПУ, читайте в материале LB.ua.

"Новая почта" - это основанная в 2001 году украинская компания, обеспечивающая сервис экспресс-доставки документов, грузов и посылок для физических лиц и бизнеса. Ее сеть состоит из более чем 2300 отделений, более 1400 почтоматов для выдачи/приема посылок и 40 сортировочно-перегрузочных терминалов. Общее количество сотрудников компании превышает 23 тыс. человек.


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