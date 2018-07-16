Основатель Amazon стал первым в мире человеком, чье состояние превысило $150 млрд

Джефф Безос назван богатейшим человеком в истории.

Основатель Amazon стал первым в мире человеком, чье состояние превысило $150 млрд
Джефф Безос
Фото: kindle-fire.in.ua

Основатель интернет-компании Amazon.com Inc. Джефф Безос стал самым богатым человеком в истории.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что состояние Безоса увеличилось до 150 млрд долларов, это примерно на 55 млрд больше, чем состояние основателя Microsoft Corp. Билла Гейтса, который занял второе место в этом рейтинге.

Основная часть состояния Безоса приходится на Amazon, в котором ему принадлежит около 16%. Отмечается, что по состоянию на 16 июля капитализация Amazon составила около $887 млрд.

Напомним, по состоянию на январь состояние Безоса оценивали в $105,1 млрд.


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