Основатель Amazon стал первым в мире человеком, чье состояние превысило $150 млрд
Джефф Безос назван богатейшим человеком в истории.
Основатель интернет-компании Amazon.com Inc. Джефф Безос стал самым богатым человеком в истории.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что состояние Безоса увеличилось до 150 млрд долларов, это примерно на 55 млрд больше, чем состояние основателя Microsoft Corp. Билла Гейтса, который занял второе место в этом рейтинге.
Основная часть состояния Безоса приходится на Amazon, в котором ему принадлежит около 16%. Отмечается, что по состоянию на 16 июля капитализация Amazon составила около $887 млрд.
Напомним, по состоянию на январь состояние Безоса оценивали в $105,1 млрд.
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Финансы
16.07.2018 16:18