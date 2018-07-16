В Житомирской области сгорел цех по производству топливных пеллет

Огонь тушили около восьми часов.

В селе Троянов Житомирской области ночью 16 июля сгорел цех по производству топливных пеллет (гранул).

Пресс-служба местного управления ГосЧС сообщила, что возгорание произошло в результате короткого замыкания в электрощитовой. Находившийся на объекте сотрудник предприятия пытался самостоятельно потушить пожар при помощи огнетушителей и воды, но не смог справиться с огнем, и только после этого - около часа ночи - вызвал спасателей.

Фото: zhytomyr.dsns.gov.ua

К приезду пожарных цех горел полностью, к тому же огонь перекинулся на расположенное рядом складское помещение, где хранились лекарственные растения.

Также оказалось, что здание находится под напряжением 380 В, и пожарным пришлось еще ждать, пока объект обесточат.

Усилиями трех отделений ГосЧС пожар удалось локализовать к 2:30 ночи, а полностью потушили его только в 9 часов утра.

Огонь уничтожил крышу и перекрытия обоих зданий, оборудование и хранившиеся на складе растения.

Фото: zhytomyr.dsns.gov.ua
Фото: zhytomyr.dsns.gov.ua
Фото: zhytomyr.dsns.gov.ua


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