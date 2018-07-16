Житель Ужгорода пытался вывезти в Словакию 23 кг янтаря

Мужчина распихал камни в пассажирские кресла, спинки и даже в панель приборов.

Житель Ужгорода пытался вывезти в Словакию 23 кг янтаря
Фото: Тереза Лащук

В пункте пропуска "Ужгород" (Закарпатская обл.) в воскресенье пограничный наряд Чопского отряда задержал партию янтаря, которую втайне от контроля пытался перевезти в Словакию 34-летний житель Ужгорода.

"В ходе осмотра легкового автомобиля "Опель" словацкой регистрации пограничники обнаружили тайники с необработанным камнем. Часть янтаря была помещена россыпью непосредственно в полости пассажирских сидений. Еще 16 пакетов с камнями обнаружили в спинках сидений и панели приборов транспортного средства", - сообщает в понедельник Госпогранслужба Украины.

Мужчина пытался перевезти через границу 23,5 килограмма янтаря. Камни и автомобиль изъяты представителями фискальной службы. Сейчас идет оценка выявленной контрабанды.

Сначала года сотрудники Госпогранслужбы Украины обнаружили более 285 кг янтаря.

Напомним, в марте этого года СБУ изъяла в Житомирской области около 3 тонн необработанного камня.


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