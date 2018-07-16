Срок эксплуатации третьего блока РАЭС продлен до конца 2037 года

Энергоблок с декабря 2017 года полностью остановлен, а топливо из него выгружено.

Третий блок Ровенской атомной электростанции, который в декабре 2017 года отслужил 30-летний проектный срок, будет работать еще как минимум 20 лет.

Государственная инспекция ядерного регулирования в понедельник, 16 июля, утвердила продление срока эксплуатации блока №3 Запорожской АЭС до 11 декабря 2037 года, передает "Интерфакс-Украина".

Срок эксплуатации блока продлен на 20 лет с условием проверки через 10 лет.

По данным гендиректора Ровенской АЭС Павла Павлишина, продление срока эксплуатации составляет менее 2% стоимости от строительства нового энергоблока.

Энергоблок с декабря 2017 года полностью остановлен, а топливо выгружено из активной зоны реактора в приреакторный бассейн выдержки.

РАЭС расположена на северо-западе Ровенской области. На станции эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт, построенные в 1980-1981, 1986 и 2004 годах. В 2017 году научно-технический совет НАЭК "Энергоатом" утвердил технико-экономический анализ проекта строительства энергоблока №5. Предполагается, что это будет первый энергоблок несоветской разработки.

Напомним, в декабре 2010 года ГИЯРУ продлила сроки эксплуатации блоков №1 и №2 Ривненской АЭС (на 20 лет), в ноябре 2013 года – блока №1 Южно-Украинской АЭС (на 10 лет), в декабре 2015 года – блока №2 ЮУАЭС (на 10 лет), в сентябре 2016 – блока №1 Запорожской АЭС (10 лет), в октябре 2016 – блока №2 ЗАЭС (на 10 лет), в ноябре 2017 года - блока №5 ЗАЭС (на 10 лет).