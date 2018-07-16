Срок эксплуатации третьего блока РАЭС продлен до конца 2037 года

Энергоблок с декабря 2017 года полностью остановлен, а топливо из него выгружено.

Срок эксплуатации третьего блока РАЭС продлен до конца 2037 года
Фото: rnpp.rv.ua

Третий блок Ровенской атомной электростанции, который в декабре 2017 года отслужил 30-летний проектный срок, будет работать еще как минимум 20 лет.

Государственная инспекция ядерного регулирования в понедельник, 16 июля, утвердила продление срока эксплуатации блока №3 Запорожской АЭС до 11 декабря 2037 года, передает "Интерфакс-Украина".

Срок эксплуатации блока продлен на 20 лет с условием проверки через 10 лет.

По данным гендиректора Ровенской АЭС Павла Павлишина, продление срока эксплуатации составляет менее 2% стоимости от строительства нового энергоблока.

Энергоблок с декабря 2017 года полностью остановлен, а топливо выгружено из активной зоны реактора в приреакторный бассейн выдержки.

РАЭС расположена на северо-западе Ровенской области. На станции эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт, построенные в 1980-1981, 1986 и 2004 годах. В 2017 году научно-технический совет НАЭК "Энергоатом" утвердил технико-экономический анализ проекта строительства энергоблока №5. Предполагается, что это будет первый энергоблок несоветской разработки.

Напомним, в декабре 2010 года ГИЯРУ продлила сроки эксплуатации блоков №1 и №2 Ривненской АЭС (на 20 лет), в ноябре 2013 года – блока №1 Южно-Украинской АЭС (на 10 лет), в декабре 2015 года – блока №2 ЮУАЭС (на 10 лет), в сентябре 2016 – блока №1 Запорожской АЭС (10 лет), в октябре 2016 – блока №2 ЗАЭС (на 10 лет), в ноябре 2017 года - блока №5 ЗАЭС (на 10 лет).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Киевсовет одобрил 30 га новой жилой застройкиКиевсовет одобрил 30 га новой жилой застройки
В Днепре на шоссе обнаружили мешки с деньгамиВ Днепре на шоссе обнаружили мешки с деньгами
Пользователи «ПриватБанка» жалуются на массовый сбой: ни оплатить картой, ни снять наличныеПользователи «ПриватБанка» жалуются на массовый сбой: ни оплатить картой, ни снять наличные
На границе с Польшей пограничники нашли имитаторы следов лосяНа границе с Польшей пограничники нашли имитаторы следов лося
Украинский эко-стартап Effa прошел в нью-йоркский акселераторУкраинский эко-стартап Effa прошел в нью-йоркский акселератор
Блок рекламы


Похожие новости
Смелянский назвал условия продления контракта с "Укрпочтой"Смелянский назвал условия продления контракта с "Укрпочтой"
Золотовалютные резервы Украины впервые с лета 2017 года стали меньше $18 млрдЗолотовалютные резервы Украины впервые с лета 2017 года стали меньше $18 млрд
С начала года исполнительная служба Киева взыскала 114 млн алиментовС начала года исполнительная служба Киева взыскала 114 млн алиментов
Украина с 2008 года потратила на госбанки $ 15,5 млрдУкраина с 2008 года потратила на госбанки $ 15,5 млрд
В РоSSии с 2019 года повышают песионный возраст и НДСВ РоSSии с 2019 года повышают песионный возраст и НДС
Кабмин спустя полгода начал выплачивать по 100 тыс. грн освобожденным из пленаКабмин спустя полгода начал выплачивать по 100 тыс. грн освобожденным из плена
На Мистецьком Арсенале с 2012 года висит долг в 125 млн грнНа Мистецьком Арсенале с 2012 года висит долг в 125 млн грн
Четыре блока ЗАЭС к 2022 году полностью перейдут на топливо WestinghouseЧетыре блока ЗАЭС к 2022 году полностью перейдут на топливо Westinghouse
ДТЭК Энерго завершил первый квартал 2018 года с прибылью в 4,3 млрд грнДТЭК Энерго завершил первый квартал 2018 года с прибылью в 4,3 млрд грн
Украинская компания Ugears начнет продавать свои деревянные 3D-пазлы в магазинах Disney в ноябре 2018 года
Последние новости
Подгружаем последние новости