Хомутынник стал партнером Коломойского в JKX Oil&Gas

Вместе они теперь владеют 47,5% акционерного капитала британской компании.

Компания Cascade Investment Fund, принадлежащая народному депутату Виталию Хомутыннику, стала владельцем 19,92% британской JKX Oil&Gas. Ее основным активом является "Полтавская газонефтяная компания" – восьмая по объему добычи природного газа в Украине.

Об этом пишет enkorr со ссылкой на сообщение Лондонской фондовой биржи.

Cascade Investment Fund приобрела 10,04% голосующих акций, а также получила контроль над 9,98% через финансовые инструменты, которые в будущем сможет конвертировать в акции. Cascade Investment Fund выкупила акции у второго крупнейшего акционера JKX – роSSийской компании Proxima Capital Group Владимира Татарчука. После завершения сделки Proxima сократила долю в JKX с 19,97% до 9,97%.

Крупнейшим акционером JKX Oil&Gas остается компания Eclairs Group Ltd Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова с пакетом 27,54%.

Коломойский и Хомутынник уже имеют общий газовый бизнес по разработке Сахалинского месторождения в Харьковской обл. На этом месторождении компания депутата Хомутынника "Укргаз Инвест" работает по договору совместной деятельности с ЧАО "Укрнефтебурение", находящемся под контролем группы "Приват" (5-я компания по объему добычи газа в 2017 году).

На текущий момент компания Хомутынника является вторым по объему держатем акций JKX. Совместно с группой "Приват" они владеют 47,5% акционерного капитала британской компании.

ПГНК владеет лицензиями на эксплуатацию Игнатовского, Молчановского, Руденковского и Ново-Николаевского месторождений общей площадью 127 кв. км, которые образуют Ново-Николаевский комплекс. Кроме того, компания имеет лицензию на эксплуатацию Елизаветовского месторождения площадью 104,7 кв. км и на геологическое изучение Заплавского месторождения общей площадью разведывательных работ 197,5 кв. км. Также у нее есть завод по производству сжиженного газа в с. Соколова Балка (Новосанжарский район, Полтавская область).

В 2017 году ПГНК добыла 150,508 млн куб. м газа, став восьмой по объему добычи в Украине и 29,5 тыс. т нефти с конденсатом (седьмая по добыче в стране).