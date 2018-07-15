На границе с Польшей пограничники нашли имитаторы следов лося

Вероятно, эти следы планировали использовать для незаконного пересечения границы.

Пограничники Луцкого отряда обнаружили вблизи границы с Польшей имитаторы следов лося, которые, вероятно, использовали контрабандисты.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"Во время патрулирования офицер внутренней и собственной безопасности Луцкого погранотряда вблизи государственной границы нашел полиэтиленовый пакет, который был довольно неплохо замаскирован в траве. Проверяя пакет, пограничник обнаружил в нем имитаторы следов лося. Вероятнее всего, эти следы планировали использовать для незаконного пересечения границы через контрольно-следовую полосу и таким образом ввести в заблуждение правоохранителей", - говорится в сообщении.

Приспособления изъяты в установленном порядке. Продолжаются мероприятия по установлению владельца имитаторов следов лося.

"Украинско-польская граница - одно из самых популярных направлений контрабандистов, особенно табачных. К каким только ухищрениям они не прибегают, чтобы незаконно переместить товар в соседнее государство", - отметили в ГПСУ.

Напомним, ранее на границе с Венгрией пограничники обнаружили в багажнике легкового BMW мотоцикл.