На границе с Польшей пограничники нашли имитаторы следов лося
Вероятно, эти следы планировали использовать для незаконного пересечения границы.
Пограничники Луцкого отряда обнаружили вблизи границы с Польшей имитаторы следов лося, которые, вероятно, использовали контрабандисты.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
"Во время патрулирования офицер внутренней и собственной безопасности Луцкого погранотряда вблизи государственной границы нашел полиэтиленовый пакет, который был довольно неплохо замаскирован в траве. Проверяя пакет, пограничник обнаружил в нем имитаторы следов лося. Вероятнее всего, эти следы планировали использовать для незаконного пересечения границы через контрольно-следовую полосу и таким образом ввести в заблуждение правоохранителей", - говорится в сообщении.
Приспособления изъяты в установленном порядке. Продолжаются мероприятия по установлению владельца имитаторов следов лося.
"Украинско-польская граница - одно из самых популярных направлений контрабандистов, особенно табачных. К каким только ухищрениям они не прибегают, чтобы незаконно переместить товар в соседнее государство", - отметили в ГПСУ.
Напомним, ранее на границе с Венгрией пограничники обнаружили в багажнике легкового BMW мотоцикл.
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14.07.2018 08:49