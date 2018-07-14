Госказначейство перевело первые 244 млн гривен больницам, подписавшим декларации с пациентами

Некоторые медучреждения получили вдвое больше финансирования, чем до начала реформы.

Госказначейство перевело первые 244 млн гривен больницам, подписавшим декларации с пациентами
Фото: Влад Мусиенко

Государственная казначейская служба Украины перевела 244 миллиона гривен в медучреждения, которые перешли на семейных врачей, терапевтов и педиатров. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Фейсбуке.

Деньги пошли в те учреждения городов, общин и деревень, которые хорошо подготовились к трансформации системы здравоохранения и первыми заключили договоры с Национальной службой здоровья Украины.

Каждое из этих учреждений получит финансирование в соответствии с пациентами, которые подписали декларации по их врачами. Супрун рассказала, что для многих это значительно больше, чем они получали ежемесячно.

В пример она привела медучреждения в Селидово и в Новой Боровой. Центр первичной помощи в городе Селидово в Донецкой области, который получал около 1 миллиона гривен, сегодня получит почти 2 миллиона гривен.

А в поселке Новая Боровая Житомирской области медучреждение которое получало 183 тыс. гривен, за своих пациентов получило более 277 тыс. гривен. "Это деньги, которые пришли за их пациентами! И это только начало, ведь врачи продолжают подписывать декларации с новыми пациентами.

9 учреждений, которые заключили договоры с НСЗУ, смогут получать финансирование, когда устранят выявленные Службой недостатки. В 8 из них закончилась лицензия и они в процессе обновления. Одно медучреждение имело ошибки в документах и выясняет эту ситуацию вместе со Службой. На следующей неделе и эти заведения получат финансирование от НСЗУ.

"Спасибо всем медикам и управленцам тех регионов, которые включились в процесс перемен!" - резюмировала Супрун.

Национальная служба здоровья четко выполнила свои обязанности перед украинцами. Это сигнал для тех регионов, которые пока отстают в изменениях - действуйте!", - отметила она.

Напомним, с 1 июля вступил в силу первый этап реформы здравоохранения, а с 2 апреля - приписная кампания (возможность выбрать семейного врача и подписать с ним декларацию). Подробнее о том, когда и как подписывать с врачом декларацию, читайте в материале LB.ua "Медицинская реформа: инструкция к применению".


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