Застройщики используют имущество "Укргазбанка" несмотря на наложенный судебный арест, - СМИ

Хозяйственный суд Киева рассматривает иск банка о попытке похищения залогового имущества.

Ведущие застройщики используют имущество АБ "Укргазбанк" в строительстве, несмотря на наложенный судебный арест. Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу банка.

"Пока Хозяйственный суд Киева по иску государственного "Укргазбанка" рассматривает дело о попытке похищения залогового имущества – башенных кранов на сумму 379 млн грн, застройщики не стесняются использовать их в строительстве, несмотря на наложенный судебный арест", - сказали в пресс-службе.

Согласно информации "Укргазбанка", башенные краны активно используются: ХК "Киевгорстрой", УДБК "Укрбуд", ООО "Мастербуд", ООО "СК ИнтегралБуд", ООО "Будгенконтракт", ООО "Будакс", ООО "КСМ Групп", ЗАО "БК Укрбуд", ООО "Строительная компания Девенстрой", ГП "Портал", ООО "КDD Инжиниринг", ООО "Укрбуд сервис", ООО "СтройСпецСервис", ООО "УкрСтройСервис", ООО "Домиан", ООО "Киевресурсбуд", ЗАО "Энергополь-Украина", ОВ "НБФ групп", ООО ОАО трест "Киевгорстрой-1 им. М.П. Загороднего".

Как сообщается, ущерб государству был нанесен заемщиком Олегом Яремчуком – генеральным директором ООО "Международный центр торговли", которое в 2007-2008 годах заключило с "Укргазбанком" 7 кредитных договоров на общую сумму 128 млн грн, более 3 млн долл. США и 95 тыс. евро. Средства были направлены на покупку башенных кранов Potain. Однако в 2011 году Олег Яремчук полностью прекратил выплачивать задолженность.

После рассмотрения дела в судах в течение 2011-2013 годах, юристы банка доказали неправомерность действий заемщика и получили решение суда о взыскании с компании "Международный центр торговли" задолженности. Решение суда были направлены в Государственную исполнительную службу.

Однако в июле 2013 года, исполнительная служба оценила и реализовала башенные краны как запчасти и комплектующие по значительно заниженным ценам – только 4 900 000 грн. Победителем указанных торгов стало ООО "Подъемные машины", владельцем которого также был владелец "Международного центра торговли" Олег Яремчук.

В пресс-службе "Укргазбанка" подтвердили информацию о судебном заседании и отметили, что действия исполнительной службы лишили государственный "Укргазбанк" права на продажу имущества по рыночной стоимости.

"Юристы Укргазбанка продолжают защищать права государства и ожидают рассмотрения дела о признании недействительными публичных торгов по реализации имущества должника как запчасти и комплектующие и возвращения имущества в собственность "Международного центра торговли", - отметили в пресс-службе банка.