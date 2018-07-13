Сделка по продаже "Запорожстали" в 2010 году сопровождалась тайным $100-миллионным платежем Бакаю

Есть основания полагать, что завод покупал ВЭБ, а деньги пошли роSSийским чиновникам.

Владельцы холдинга Midland Алекс Шнайдер и Эдуард Шифрин в 2010 году продали свою долю в украинском заводе "Запорожсталь" пулу инвесторов за $850 млн, из которых $100 млн в виде комиссии были тайно перечислены Игорю Бакаю, который сопровождал сделку.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на материалы арбитражного разбирательства между Шнайдером и Шифрином в Лондоне.

В мае 2010 года Шифрин позвонил Шнайдеру из Москвы, пишет FT, и сообщил, что покупатели, действующие "от имени роSSийского правительства", хотят купить долю в "Запорожстали" и на него оказывают "давление", чтобы Midland ее продала. По утверждению Шнайдера, Шифрин сказал ему, что в Москве эту сделку рассматривают как "политически стратегическую". В своих показаниях Шнайдер пишет, что высокопоставленный роSSийский чиновник "в очень ясных выражениях" сказал ему провести эту сделку, а если нет, то его роSSийские активы окажутся под угрозой.

FT ознакомилась на Кипре и Британских Виргинских островах с документами компаний, которым Midland продала долю в "Запорожстали". Исходя из них "есть серьезные основания полагать, что ВЭБ сам оплатил всю цену покупки и в итоге получил контроль над долей Midland в сталелитейной компании".

Завод собирался за $690 млн купить Ринат Ахметов, но Midland получила от покупателя на $160 млн больше, чем предлагал Ахметов. Из этих $160 млн на выплату Ахметову за разрыв предварительной договоренности с ним должны были пойти $50 млн, $10 млн предназначались самой Midland, а оставшиеся $100 млн должны были быть отправлены через подставные компании на Кипре и в других местах тем, кого Шнайдер в судебных документах назвал introducers – рекомендателям, представлявшим покупателей и организовавшим сделку.

Человеком, который ее организовал, согласно судебному свидетельству Шифрина, был Игорь Бакай.

Бакай был бывшим руководителем Государственного управления делами Украины, основателем и первым руководителем "Нафтогаза". После Оранжевой революции он в 2004 году уехал в РоSSию, где стал, как пишет FT, "решалой".

К 2010 году, согласно судебному свидетельству Шифрина, Бакай "имел хорошие политические связи на самом высоком уровне" и фронтировал сделку с "Запорожсталью".

Шифрин не знает, предназначались ли эти комиссионные исключительно для Бакая или также "для других получателей", которых он представлял. Шнайдер в своих показаниях в арбитражном деле пишет, что под предлогом перечисления тайных комиссионных Бакаю Шифрин перевел деньги себе. Однако он также утверждает, что примерно в то время, когда проводилась сделка, Шифрин сказал менеджеру Midland в Москве, что ему нужны деньги "расплатиться с чиновниками в Кремле". Шифрин отрицает, что говорил такое.

В заявлении Бакая, имеющемся в арбитражном деле, говорится, что он действительно получил деньги.

Несколько человек, знакомых со сделкой по "Запорожстали", предложили FT разные версии того, куда ушли $100 млн. Документы, проанализированные FT, не оставляют сомнений, что Шнайдер подписал платеж на $100 млн, понимая, что деньги пойдут людям, представляющим интересы Кремля, отмечает FT.

Напомним, что сейчас "Запорожсталь" контролируется "Метинвестом" Рината Ахметова.

Перевод - "Ведомости"