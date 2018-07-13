МВФ поможет Украине, когда доллар будет по 60 грн, – Эрик Найман

Финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман рассказал об экономической помощи Украине от международных партнеров и кредиторов, ситуации с курсом доллара, новом законе о валюте, который снимает еще советские запреты, и реальной ситуации с безработицей в стране.

Об этом он рассказал в интервью « Апострофу»