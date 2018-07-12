Вчера, 11 июля, Вашингтон повторил предупреждение инвестирующим в Северный поток-2 западным компаниям о том, что они рискуют оказаться под санкциями США за участие в строительстве роSSийского газопровода.

Об этом со ссылкой на заявление Госдепартамента пишет агентство Reuters, передает LIGA.net

США считают, что Москва использует этот проект для разделения Европы — и хорошо об этом знает.

«Мы ясно дали понять, что фирмы, которые работают в роSSийском секторе экспорта энергоносителей по трубе, принимают участвуют в бизнесе, который рискует оказаться подсанкционным», — сказали в Госдепе.

Как выразился спикер ведомства, дипломаты США полагают, что газопровод «подорвет общую энергетическую безопасность и стабильность Европы тем, что предоставит РоSSии еще один инструмент для политического принуждения к европейским странам — особенно Украины».

Северный поток-2 — проект газопровода из РФ в ФРГ в обход Украины через Балтийское море. 51% акций принадлежит Газпрому. РФ хочет построить две нитки газопровода (до 55 млрд куб. м газа в год). Брюссель и Берлин обещают гарантировать транзит газа через Украину даже после строительства СП-2. РоSSийский президент Владимир Путин заявил, что проекту противостоят в Европе из-за того, что США якобы хотят сами экспортировать газ в Европу.