Названы наиболее и наименее востребованные профессии в 2018 году

Объем бюджетных мест в украинских вузах в 2018 году сократился на 4% по сравнению с 2017 годом.

Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, передает ТСН .

По словам главы министерства, госзаказ был увеличен по следующим специальностям: учителей –с 17,0% в 2017 года до 17,6% в 2018 году, аграриев — с 6,7% в 2017 году до 6,9% в 2018 году, специалистов в области IT — с 12,0% до 12,1%.

Увеличен также госзаказ для естественных наук — на 2,4% по сравнению с прошлым годом, математики и статистики — на 4,4%, объем госзаказа на специальность «Материаловедение» увеличен вдвое.

В то же время госзаказ по специальности «Право» на дневной форме обучения снижен на 5%, «Управление и администрирование» — на 5,7%, «Социальные и поведенческие науки» — на 13,4%, специальности «Гостинично-ресторанное дело» — на 9%.

Такое решение было принято с учетом ситуации и потребностей рынка труда.