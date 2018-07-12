Названы наиболее и наименее востребованные профессии в 2018 году
Объем бюджетных мест в украинских вузах в 2018 году сократился на 4% по сравнению с 2017 годом.
Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, передает
По словам главы министерства, госзаказ был увеличен по следующим специальностям: учителей –с 17,0% в 2017 года до 17,6% в 2018 году, аграриев — с 6,7% в 2017 году до 6,9% в 2018 году, специалистов в области IT — с 12,0% до 12,1%.
Увеличен также госзаказ для естественных наук — на 2,4% по сравнению с прошлым годом, математики и статистики — на 4,4%, объем госзаказа на специальность «Материаловедение» увеличен вдвое.
В то же время госзаказ по специальности «Право» на дневной форме обучения снижен на 5%, «Управление и администрирование» — на 5,7%, «Социальные и поведенческие науки» — на 13,4%, специальности «Гостинично-ресторанное дело» — на 9%.
Такое решение было принято с учетом ситуации и потребностей рынка труда.
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