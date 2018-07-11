"Укргаздобыча" через Стокгольмский арбитраж расторгла договор с "Карпатыгазом"

Суд установил нарушение соглашения со стороны частной компании.

"Укргаздобыча" через Стокгольмский арбитраж расторгла договор с "Карпатыгазом"
Стокгольмский арбитражный суд
Фото: oilreview.kiev.ua

Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма по иску "Укргаздобычи" расторг ее договор о совместной деятельности с "Карпатыгазом".

Об этом сообщила пресс-служба "Укргаздобычи".

Суд установил, что договор было нарушен как шведским акционером "Карпатыгаза", компанией Misen Enterprises AB, которая внесла в совместную деятельность только 3,9 млн долларов из 12,5 млн, так и самим обществом, которое не поставило предусмотренные договором измерительные станции.

УГД сообщила, что это частичное решение (partial award) в данном деле, но оно возвращает компании возможность полноценно пользоваться самым большим количеством скважин среди всех договоров о совместной деятельности.

Госкомпания последовательно разрывает их с 2015 года в связи с коррупционными рисками, и до решения Стокгольмского арбитража оставалось только два действующих СД с "Карпатыгазом".

В 2017 году "Укргаздобыча" добыла 15,25 млрд кубометров газа, это рекордный показатель за 24 года.


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